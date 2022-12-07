مقاتلات سعودية تستقبل طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في السعودية

رافقت مقاتلات سعودية طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في سماء الرياض أثناء هبوطها في زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق 3 أيام.

ووثقت مقاطع الفيديو عرضا جويا نفذته المقاتلات السعودية لدى مرافقتها طائرة ضيف المملكة الرئيس الصيني لدى وصوله إلى الرياض.

من المُقرّر أن تُعقد #القمة_السعودية_الصينية يوم غد الخميس بإذن الله حيث ستبدأ بلقاء الزعماء سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_سلمان والرئيس الصيني وبحضور سمو سيدي #ولي_العهد ، ثم سيعقبها جلسة المباحثات الرسمية 🇸🇦🇨🇳#الرئيس_الصيني_في_السعوديةpic.twitter.com/l0kardE7Sg — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) December 7, 2022

وصل فخامة الرئيس الصيني في السعودية 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/HTX6S1Z5tS — 曹 毅 CAO Yi أبو وسيم (@CaoYi_MFA) December 7, 2022

المصدر: RT + تويتر"