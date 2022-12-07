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مقاتلات سعودية تستقبل طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في السعودية

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رافقت مقاتلات سعودية طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في سماء الرياض أثناء هبوطها في زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق 3 أيام.

ووثقت مقاطع الفيديو عرضا جويا نفذته المقاتلات السعودية لدى مرافقتها طائرة ضيف المملكة الرئيس الصيني لدى وصوله إلى الرياض.

المصدر: RT + تويتر"

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