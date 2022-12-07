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المشجعون المغاربة يغمرون شوارع أوروبية احتفالا بتأهل منتخبهم إلى ربع نهائي

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خرج مئات المشجعين المغاربة إلى شوارع بارس ومدريد احتفالا بالفوز التاريخي لمنتخبهم ضد أسبانيا في مونديال "قطر 2022".

وشوهد المشجعون وهم يهتفون ويطلقون الألعاب النارية في شارع الشانزليزيه الفرنسي الشهير وسط حضور كبير للشرطة.

وتأهل المغرب للدور ربع النهائي  للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أطاح بالمنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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