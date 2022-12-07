الدفعة الأولى من الدبابات ومدافع الهاوتزر من كوريا الجنوبية تصل إلى بولندا
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تسلم الرئيس البولندي أندريه دودا يوم الثلاثاء الشحنة الأولى من الدبابات ومدافع الهاوتزر من كوريا الجنوبية ضمن الصفقة المبرمة مع سيؤول بقيمة 5.8 مليار.
وفي إطار الصفقة المبرمة تم في ميناء غدينيا البولندية اليوم الثلاثاء إنزال 10 دبابات K2 "بلاك بينثر" ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة K9 "ثاندر" الكوريا الجنوبية.
وتنص العقود المبرمة حتى الآن على توريد 189 دبابة و 212 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة.
المصدر: وكالات