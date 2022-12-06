الكلاب التركية تضمن أمن المونديال في قطر

تساعد كلاب تركية مدربة على رصد القنابل في ضمان الأمن لكأس العالم في قطر.

ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فإن الكلاب ومربيها يعملون في الخدمة في القوات المسلحة التركية ويشاركون في "عملية درع كأس العالم" لكرة القدم قطر 2022.

تم تدريب الكلاب على شم واكتشاف المتفجرات في مباني ومركبات وطائرات وحقائب وحتى لدى أشخاص.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الكلاب ترتدي نظارات الرؤية الليلية المزودة بقدرة الأشعة تحت الحمراء للبحث في المناطق التي لا يمكن رؤيتها على الفور من الخارج.

المصدر: AP