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شاهد.. المياه في بحر قزوين تتراجع تاركة وراءها رمالا جرداء

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نشر المدون عظامات سارسينباييف مقطع فيديو  يظهر أن بحر قزوين يواصل باضطراد التراجع والانكماش.

وأفيد بأن المقطع تم تصويره بالقرب من مقبرة تيمير بابا، فيما كتب المدون المحلي تعليقا قال فيه: "في الماضي، كان شاطئ البحر يوجدبجوار قرية أكسو المهجورة لصيد الأسماك (الأهالي غادروا هذا المكان في عام 1974)، ولكن المياه تتحرك الآن بشكل مطرد بعيدا عن الساحل، تاركة وراءها رمالا جرداء"، مضيفا أن المياه هجرت اليابسة لمسافة 300 متر.

المصدر: إنستغرام

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