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كاميرات المراقبة ترصد لحظة دهس مجندة إسرائيلية قرب مستوطنة كوخاف في محيط رام الله

فيديوهات

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يظهر فيديو من قرب مستوطنة كوخاف الإسرائيلية في محيط مدينة رام الله لحظة مجندة إسرائيلية اليوم الثلاثاء.

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المصدر: RT

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