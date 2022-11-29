كاميرات المراقبة ترصد لحظة دهس مجندة إسرائيلية قرب مستوطنة كوخاف في محيط رام الله

تاريخ النشر:29.11.2022 | 11:16 GMT | فيديوهات
يظهر فيديو من قرب مستوطنة كوخاف الإسرائيلية في محيط مدينة رام الله لحظة مجندة إسرائيلية اليوم الثلاثاء.
المصدر: RT
أعلن رئيس المحكمة أمن الدولة في جزر القمر اليوم الاثنين، الحكم على رئيس البلاد السابق أحمد عبد الله سامبي، الذي كان يحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"، بالسجن مدى الحياة.
أكد السفير محمد بوشهاب، نائب مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
كشف موقع "القاهرة 24" تفاصيل جديدة حول أكبر قضية فساد تمويني في مصر، واستيلاء أمينة مخزن على 60 مليون جنيه شهريا.
قامت إسرائيل لأول مرة بالترويج لمدينة إيلات الواقعة جنوب البلاد على البحر الأحمر كمقصد سياحي متميز أمام المغاربة لتكون بديلا لمدن شبه جزيرة سيناء السياحية في مصر.
يبدو أن أجندة مجتمع الـ LGBT فيما يتعلق بكأس العالم في قطر أعلى وأكبر في كثير من الأحيان من أحداث البطولة نفسها.
أعلن مكتب النائب العام بليبيا، اليوم الاثنين، تأكيد وجود مادة برومات البوتاسيوم في 27 عينة جرى تحليلها لدى بيت الخبرة الألماني، وضبط 232 قضية لـ 232 مخبزا مخالفا.
خطفت فتاة محجبة الأنظار باستعراضها مهاراتها الكروية في أحد شوارع قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في منافسة مع شاب.
انقطع التيار الكهربائي للحظات في استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، أثناء المباراة بين منتخبي البرازيل وسويسرا، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال 2022.
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن الشخص في منتصف العمر يفقد الاهتمام بالجنس.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض.
يبدو أن العادات الإفريقية المثيرة للجدل في البطولات الكبرى لا تتوقف، بعد الكشف عن استبعاد أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون من مواجهة صربيا في كأس العالم 2022.
أثارت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" الجدل بارتدائها لباسا فاضحا في قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
انتقد النجم المصري السابق، محمد أبو تريكة، الهجمة الغربية، وتحديدا الألمانية، ضد قطر عندما قررت الأخيرة حظر رفع أعلام وشعارات المثلية داخل ملاعب المونديال وخارجها.
حذف التلفزيون الصيني الرسمي، لقطات يظهر فيها مشجعون في مونديال قطر من دون كمامات، بعدما أثارت تغطية سابقة غضبا في الصين.
تعرض مهاجم المنتخب الألماني السابق ساندرو فاغنر لانتقادات بسبب تصريح أدلى به حول الرداء التقليدي للرجال بقطر أثناء تعليق تلفزيوني خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم الأحد.
حادث مروع شهده أشهر شوارع مصر في منطقة المعادي، حيث تعرض شاب صغير للدهس أمام المارة بعد أن دهسه شاب آخر.
تصدرت إحدى مشجعات كرة القدم التي أطلق عليها لقب "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" عناوين الصحف بعد ارتدائها لباسا فاضحا في قطر، على الرغم من القوانين الصارمة في البلاد التي تمنع ذلك.
تعرض الصحفي الكندي إيف إنغلر، للطرد من مؤتمر إعادة بناء أوكرانيا، بعد سؤاله نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستا فريلاند، عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
اقتحم مشجع أرضية ملعب لوسيل المحتضن لمباراة البرتغال والأورغواي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حاملا علم المثلية الجنسية.
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبة مالية ضد منتخب ألمانيا بشكل رسمي.
يعمل رجال سلاح الاتصالات الروس من جمهورية توفا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث تصطدم الاستخبارات الأوكرانية بـ"الظاهرة التوفية" ولا تفهم بتاتا ما يجري أثناء محاولات تنصتها.
أعلنت شركة النفط البريطانية بي بي حصولها على حقوق تنقيب جديدة عن الغاز بمنطقة دلتا النيل البحرية في مصر.
عائلة الطفلة يقين التي ظهرت في مطلع شهر أكتوبر الماضي خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية أمام الرئيس المصري تظهر أخيرا وتعلن عن رغبتها في استعادتها.
حذر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار من سوء استخدام المضادات الحيوية، لافتا إلى أن ذلك بشكل عام يطلق عليه الوباء الصامت.
أكدت صور ومقاطع فيديو تم العثور عليها في هاتف أحد الأسرى من القوات الأوكرانية، التقارير التي تحدثت عن تعاطي عناصر الجيش الأوكراني للمخدرات، كما أظهرت وجود مدربين أمريكيين.
وصفت صحيفة "ديلي ستار"، المنخفض الجوي الذي يقترب من بريطانيا قادما من روسيا بـ "الوحش الروسي".
عرض على وزير التموين المصري، علي المصيلحي، مذكرة مقدمة من قبل تجار وأصحاب منافذ بمحافظة الدقهلية، يتهمون بها أمينة مخزن شربين بالتربح بـ 60 مليون جنيه من جراء تعبئة السكر.
أثار كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، الجدل خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بمونديال قطر.
نجحت مصر بداية من 2014 وحتى 2022 في تنفيذ مشروع قومي ضخم أنقذ البلاد من مجاعة حقيقية.
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات البابا عن الشعبين الشيشاني والبورياتي، بأنها لا تظهر فقط الخوف من روسيا، ولكنها أيضا تحريف شنيع للحقيقة.
قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية إن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، يعتبر إنجازا بين القاهرة وأنقرة وسيفتح الباب أمام لقاءات أخرى.
أعلنت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية في إيران اليوم الاثنين، أن السلطات أطلقت سراح أكثر من 700 شخص في إيران بعد فوز منتخبها على ويلز في مباريات كأس العالم في قطر
احتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على إزالة نظيره الأمريكي كلمة "الله" من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين منتخبي البلدين.
اعتذر غريغ برهالتر، مدرب منتخب أمريكا عن الانزعاج الذي أصاب الجماهير الإيرانية عقب واقعة تغيير صورة العلم الإيراني على حسابات اتحاد كرة القدم الأمريكي في مواقع التواصل الاجتماعي.
حجز منتخب البرتغال مقعدا له في دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر فوز على نظيره الأوروغوياني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين، في الجولة الثانية.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق طريقة رد أمير قطر على فتاة عبرت له عن فخرها به خلال تواجده في استاد البيت.
سيرتدي وزير الرياضة البريطاني ستوارت أندرو، شارة بألوان قوس قزح لدعم المثليين، وذلك لدى حضوره مباراة إنجلترا ضد ويلز الثلاثاء ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بمونديال قطر.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تأهل المنتخب البرازيلي مبكرا إلى دور الـ16 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على نظيره السويسري (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم ، ضمن الجولة الثانية.
كشف نجما منتخب إسبانيا أن لاعبي منتخب ألمانيا طلبوا منهما الفوز على اليابان في الجولة القادمة من كأس العالم.
أعلن أوسكار لافونتين، الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أن الصراع في أوكرانيا بدأ بعد حملة الاحتجاجات التي انطلقت في نوفمبر عام 2014 بكييف في "الميدان الأوروبي".
تقام بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل مباريات الجولة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات لمونديال قطر، والتي ستسفر عن تأهل 16 منتخبا لدور ثمن النهائي.
هدد الملاكم المكسيكي الشهير وبطل العالم، كانيلو ألفاريز، بشكل مثير، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب عدم احترام "البرغوث" لعلم المكسيك.
رفع عدد من الجماهير العربية المتواجدة بملعب البيت خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في المونديال، مئات الصور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، مسعود أوزيل، المنحدر من أصول تركية.
علق نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، على طريقة تعامل المشجعين العرب مع الصحفيين الإسرائيليين.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تأثر وبكاء معلق كرة القدم العماني الشهير خليل البلوشي، بمداخلة لوالدته على الهواء مباشرة.
تحدث متلازمة القلب المنكسر عند تعرض شخص ما لحدث صادم، مثل الانفصال أو فقدان أحد أفراد الأسرة، وهي حالة يمكن أن تتسبب في اعتلال عضلة القلب.
كشف تقرير أن واحدة من كل 4 نساء تخدم بسلطة السجون الإسرائيلية (الشرطة الإسرائيلية-حرس الحدود) قدمت شهادة بتعرضها لاعتداء جنسي مرة واحدة أو أكثر غالبيتها من جنود يخدمون بصورة دائمة.
صادر ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، علما أوكرانيّا يحمل شعار كتيبة "آزوف" النازية، كان يرفعه مشجعون خلال مباراة المنتخبين الألماني والإسباني، بمدرجات استاد البيت في قطر.
أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعترف بحق تركيا في الدفاع عن نفسها، لكنها تريد وقف تدهور الأوضاع في شمال سوريا.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بنحو 40 جنيهًا، أما عن سعر الذهب عالميًا فقد سجل انخفاضًا ليصل إلى 1750 دولارًا للأونصة.
نشرت صحيفة "تورونتو ستار" الكندية مقالا للكاتب توماس ووكوم، جاء فيه أن على كييف أن توافق على التفاوض مع موسكو، حتى لو لم تكن راضية تماما عن الشروط المسبقة.
مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تزداد كلفة فاتورة العتاد العسكري الغربي المقدم لنظام كييف..
قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية، لمدة 3 أشهر بتهمة سب وقذف رئيس الوزراء المصري الاسبق إبراهيم محلب.
يحتضن استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، اليوم الثلاثاء، مباراة حامية الوطيس بين منتخبي إيران وأمريكا، في الجولة الثالثة الختامية لمجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022.
فجرت شبكة "راديو مونت كارلو" مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد تعافيه سريعا من إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.
صرح مبعوث الرئيس الروسي حول وضع الشرق الأوسط ألكسندر لافرنتييف، بأن لقاء الرئيسين السوري والتركي، هو خطوة حاسمة وقوية، لكننا نعتقد أن الظروف الملائمة لم تتهيأ بعد.
اتخذ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم موقفا إلى جانب كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، ضد زميله برونو فرنانديز، في قضية الهدف الجدلي بمباراة أوروغواي في مونديال قطر 2022.
طالبت مصر بتنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران الروسي في منطقة دنيبروبيتروفسك قام بتصفية أكثر من 100 جندي أوكراني بضربة من أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.
تترقب جماهير كرة القدم العربية، والسعودية بشكل خاص، بحماسة المواجهة الحاسمة للـ"أخضر" أمام نظيره المكسيكي، والتي ستكون بوابة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.
أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أرام حنا، أن "قسد" طلبت من ممثلين روس، المساعدة في عقد اتفاق مع الحكومة السورية لحماية الأراضي التي يسيطرون عليها شمال شرق البلاد.
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كيفية عمليات التهريب عبر الحدود المصرية – الإسرائيلية، وطريقة عمل وحدة "ماجان هنيجف" التابعة للجيش الإسرائيلي في إحباطها.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
تعمل مصر على مدار السنوات الأخيرة على تطوير وإحياء "تلال الفسطاط" لدورها المحوري في إعادة إحياء أول عاصمة إسلامية في إفريقيا، وتحويل المنطقة إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن المباراة الأكثر مشاهدة بالولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ بطولات كأس العالم.
علق رئيس برلمان جمهورية الشيشان، ماغوميد داودوف، على تصريحات البابا فرانسيس، حول المقاتلين من الشيشان وبورياتيا، ودعا إلى سماع سكان المناطق المحررة ليعرف من أنقذهم.
أفادت شبكة "سكاي نيوز" أن إيلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، زارت مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن.
وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم 25 نوفمبر مرسوما رئاسيا منح بموجبه مصمم الأسلحة الخفيفة الشهير، دميتري ليبيديف وسام "الاستحقاق العسكري"، وفق ما أفاد به الكرملين.
أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة التركية أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لعملية برية في سوريا وتنتظر فقط قرار رئيس الدولة.
انتشر مقطع فيديو يرصد ظهور رئيسة كراوتيا السابقة، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، تزامنا مع بطولة كأس العالم 2022.
تعد الصواريخ، التي أعلنت بريطانيا مؤخرا أنها سلمت دفعة منها إلى أوكرانية، متطورة وعالية الدقة، وتستخدم ضد أهداف متنوعة، وهي تطلق من الجو ومن الأرض.
شهدت الجولة الثانية من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تأهل ثلاثة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.
نجح الأطباء في إزالة ذيل من فتاة حديثة الولادة، في حالة نادرة للغاية تم تسجيلها أقل من 200 مرة، ويطلق عليها اسم "الذيل الحقيقي".
شهد أمس الأحد ختام الجولة الثانية للمنتخبات العربية بكأس العالم قطر 2022، وسط تألق عدد من اللاعبين العرب، ليبدأ السباق حول اختيار اللاعب الأفضل في مشوار العرب بالمونديال.
يتسبب الطقس البارد في تشنج الأوعية الدموية، ما يقلل من تدفق الدم، وهذا بدوره يسبب برودة اليدين والقدمين، وهو ما يمكن مكافحته بارتداء القفازات والجوارب وغيرها.
أثار الهدف الأول الذي سجله المنتخب البرتغالي في شباك أوروغواي، أمس الاثنين، في دور المجموعات لمونديال قطر، جدلا واسعا بسبب الخلاف الكبير حول هوية مسجل الهدف.
توصل علماء إلى وسيلة منع حمل جديدة ومبتكرة للذكور، لكنها تتطلب حقن مادة هلامية في البطن.
تصادف اليوم الذكرى 75 لقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي رفض من قبل قادة العرب على مدى عقود، باستثناء موقف يتيم للزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن روسيا بدأت تتصرف بشكل أكثر فعالية ونجاحا في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
اعتقلت السلطات الإيرانية فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد تسجيلها مقطع فيديو تصف فيه السلطات التي يقودها خالها بـ "النظام المجرم وقاتل الأطفال".
بعبارة تقول: "من الواضح أنكم تشاهدون كثيرا جدا قناة RT"، وجه روبرت هابك نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد، انتقادات حادة للبرلمانيين خلال اجتماع لـ"البوندستاغ".
تغلب المنتخب الغاني على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر.
حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الكاميرون وصربيا، بثلاثية لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة السابعة.
تنفذ وزارة الإنتاج الحربي المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والكهرباء في مصر، مشروعا ضخما لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية.
تعرضت مراسلة قناة "فرانس 24" في القدس إلى مضايقات في الشارع الإسرائيلي أثناء تغطيتها الانفجارات التي وقعت مؤخرا هناك، وقام شبان إسرائيليون بعرقلتها أثناء بث مباشر.
أظهرت الفحوصات المخبرية وجود معدن الزرنيخ في جسم رئيس جورجيا السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، إلى جانب معدن الزئبق، هذا ما أعلنه محامي ساكاشفيلي.
طلب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف تزويد كييف بصواريخ يصل مداها إلى 800 كيلومتر، مشيرا الى أنها الحل الأمثل لمشكلة الطاقة في البلاد.
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التى تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية.
فند المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صحة الأنباء والمزاعم بوجود مؤشرات على نية روسيا مغادرة إنرغودار ومحطة زابوروجيه النووية مؤكدا استحالة حدوث ذلك.
دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، طلاب مدرسة "بلاط الشهداء" الثانوية للبنين في الكويت، إلى حضور إحدى مباريات كأس العالم 2022، بعد أن نظمت إدارة المدرسة يوما للاحتفال بالمونديال.
توفي رجل الأعمال الروسي، مؤسس شركة Forex Club، فياتشيسلاف تاران، في حادث تحطم هليكوبتر، أثناء رحلة عودته من سويسرا إلى موناكو في الـ 25 من نوفمبر الجاري.
اكتشف علماء الآثار المصريون مقابر قديمة تحتوي على مومياوات بألسنة ذهبية في أفواههم - وهو رمز أسطوري محتمل لحياة الآخرة.
اكتشف العلماء معدنين لم يسبق لهما مثيل على الأرض داخل نيزك ضخم في الصومال. ويمكن أن يحملا أدلة مهمة حول كيفية تشكل الكويكبات.
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن استخدام إسرائيل للقوة في فلسطين أسفر عن مقتل نحو 130 شخصا خلال هذا العام، ما يجعله "أكثر الأعوام دموية" منذ 2005.
أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن احتمال عقد لقاء قمة تركية مصرية في الفترة القادمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي.
صرح عضو البرلمان الأوروبي السابق، الفرنسي فلوريان فيليبو، بأن رد فعل أوروبا الانتحاري على الأزمة الأوكرانية سيكلفها تحويل تريليونات اليورو من الاتحاد الاوروبي إلى الولايات المتحدة.
ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي" يتكون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان خلال المحادثات التي دارت اليوم في الكرملين.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا