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بالفيديو.. ضبط أطنان من المخدرات جراء عمليات في دول أوروبية واعتقال عشرات المهربين

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قالت وكالة مكافحة الجريمة بالاتحاد الأوروبي اليوم إن قوات أمن ست دول المنطقة تضافرت جهودها للقضاء على "كارتل خارق" لمهربي مخدرات سيطروا على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.

جاء في بيان يوروبول إن 49 مشتبها بهم اعتقلوا خلال التحقيق، مع سلسلة المداهمات الأخيرة في أنحاء أوروبا (منها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا) وأيضا بالإمارات العربية المتحدة بين 8 و 19 نوفمبر. و تم ضبط أكثر من 33 طناً من المخدرات خلال التحقيقات.

كما نشرت لقطات من عمليات المداهمة.

المصدر : أ.ب.

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