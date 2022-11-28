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بالفيديو.. رئيس كازاخستان يضع إكليل الزهور أمام ضريح الجندي المجهول في موسكو

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خلال زيارته إلى موسكو وضع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إكليل زهور أمام ضريح الجندي المجهول عندي سور الكرملين في موسكو.

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المصدر: RT

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