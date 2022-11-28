بالفيديو.. رئيس كازاخستان يضع إكليل الزهور أمام ضريح الجندي المجهول في موسكو

تاريخ النشر:28.11.2022 | 12:39 GMT | فيديوهات
خلال زيارته إلى موسكو وضع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إكليل زهور أمام ضريح الجندي المجهول عندي سور الكرملين في موسكو.
المصدر: RT
تصدرت إحدى مشجعات كرة القدم التي أطلق عليها لقب "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" عناوين الصحف بعد ارتدائها لباسا فاضحا في قطر، على الرغم من القوانين الصارمة في البلاد التي تمنع ذلك.
رصدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية استمرار تعرض المراسلين الإسرائيليين في العاصمة القطرية الدوحة لعدم ترحيب وتوبيخ من جانب الجماهير العربية.
قال رئيس مجلس شيوخ حزب النور، يونس مخيون، إن "أي شيء يحكم عليه من منظور الإسلام والشرع، ونوضح أن لعب كرة القدم هو إهدار للوقت والعمر والسنين، وفيها قلب للموازين".
تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم الأحد، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين "أسود الأطلس ومنتخب بلجيكا، في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022.
عمت حالة من الفوضى أهم الشوارع الرئيسية في بروكسل بعد فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.
أرسل 17 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يطلبون فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
أكدت بلومبرغ أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا غير مفيد لواشنطن، مبينة أن تكاليفه في ازدياد، ولن تكون واشنطن قادرة على إيلاء الاهتمام للمناطق الأخرى، خصوصا مع نفاد مخزونات الذخيرة.
أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط مقاتلة مصرية في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد.
اتهم رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، حزب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالتلاعب السياسي بعد مزاعم عن سوء عمل نقاط التدفئة في العاصمة الأوكرانية.
قالت وسائل إعلام بريطانية إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عانت في الأشهر الأخيرة من حياتها من مرض الورم النقوي المتعدد ، والذي يتميز بتلف نخاع العظم.
حذر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، من خطورة اختراق تطبيق "واتسآب" للمحادثات ، لما عليه من قاعدة بيانات ضخمة لمليارت الأشخاص حول العالم.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا لها حق التصرف في مناطق حددتها خارج حدودها لحماية أمنها، و"لا يمكن لأحد أن يمنعها من استخدام هذا الحق" في اشارة للعراق وسوريا.
اعتقلت السلطات الإيرانية فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد تسجيلها مقطع فيديو تصف فيه السلطات التي يقودها خالها بـ "النظام المجرم وقاتل الأطفال".
أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، عن إصابة الظهير الأيمن للأخضر، محمد البريك، خلال مواجهة بولندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
احتفى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا، بمشجع أثار تصرفه اهتماما واسعا خلال فوز بولندا أمام السعودية 2-0 ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
شهد أمس الأحد ختام الجولة الثانية للمنتخبات العربية بكأس العالم قطر 2022، وسط تألق عدد من اللاعبين العرب، ليبدأ السباق حول اختيار اللاعب الأفضل في مشوار العرب بالمونديال.
قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، جيوفاني مارتي، إن الفيفا لن يعاقب لاعب منتخب الكاميرون، جايل أوندوا، الذي ارتدى حذاء يحمل صورة العلم الروسي خلال مباراة في مونديال قطر.
يشهد اليوم التاسع من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
كشف الخبير السياسي فلاديمير بروتر، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة في أوكرانيا فاليري زالوجني، الذي يتماشى مع خطط واشنطن، قد يكون الخليفة المحتمل لفلاديمير زيلينسكي كرئيس للبلاد.
أعلن أوسكار لافونتين، الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أن الصراع في أوكرانيا بدأ بعد حملة الاحتجاجات التي انطلقت في نوفمبر عام 2014 بكييف في "الميدان الأوروبي".
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها (في العلاقات) مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".
احتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على إزالة نظيره الأمريكي كلمة "الله" من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين منتخبي البلدين.
دعا القيادي في حزب العدالة والتنمية بولاية مانيسا، أوميت تايداش، إلى منح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رتبة "مارشال" بسبب نشاط الجيش التركي في سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى.
كشف حارس مرمى منتخب بولندا، فوتشيخ تشيزني، أن تصديه لركلة الجزاء التي نفذها النجم السعودي سالم الدوسري خلال مباراة منتخبي بلديهما أمس السبت، في مونديال قطر، لم يكن محض صدفة.
خرج منتخب كندا رسميا من دائرة المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد هزيمته أمام كرواتيا (1-4) اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن استرداد 182 مليار دينار (نحو 124 مليون دولار) سرقت من الأموال الضريبية.
قدم نادي النصر السعودي، عرضا ضخما للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
أجرى لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، اليوم الأحد، عملية جراحية ناجحة لعظام الوجه بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، في العاصمة الرياض.
رفع عدد من الجماهير العربية المتواجدة بملعب البيت خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في المونديال، مئات الصور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، مسعود أوزيل، المنحدر من أصول تركية.
وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران بكرة القدم، رسالة نارية ليورغن كلينسمان عقب تصريحات الأخير الهجومية والتي اتسمت بـ"العنصرية".
نسي الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تحدث مع لاعبي منتخب بلاده المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.
عندما يتعلق الأمر بشرب الماء، فإن التوصية الرئيسية بشأن الكمية المطلوبة يوميا، تشدد على ضرورة شرب ما لا يقل عن 8 أكواب، لكن دراسة حديثة تنفي صحة هذه الإرشادات.
تعمل مصر على مدار السنوات الأخيرة على تطوير وإحياء "تلال الفسطاط" لدورها المحوري في إعادة إحياء أول عاصمة إسلامية في إفريقيا، وتحويل المنطقة إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي.
بدأ منتخب كرة القدم الأمريكي عرض صور للعلم الوطني الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي بدون شعار الجمهورية الإسلامية.
نجا المنتخب الألماني من الهزيمة أمام نظيره الإسباني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
تستعد إسرائيل لتقديم شحنات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن تتلقى كييف مولدات كهربائية ومعدات طبية، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
أعلنت القوات المسلحة المصرية قيام قواتها ببيان عملياتي للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ، وذلك باستخدام أحدث أساليب التدريب المتطورة.
رصدت عدسات المصورين أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يحتفل بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره البلجيكي 2-0 اليوم الأحد، في دور المجموعات لمونديال قطر.
أكدت الصين أن بكين وموسكو لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة، وكذلك بالهيمنة أحادية القطب.
قال بول كريغ روبرتس، المسؤول السابق في البيت الأبيض خلال فترة رئاسة رونالد ريغن، إن الضربات التي استهدفت البنية التحتية لأوكرانيا تؤكد أن روسيا يمكنها تدمير هذا البلد في وقت قصير.
حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الكاميرون وصربيا، بثلاثية لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة السابعة.
شهدت مدينة لايبزيغ الألمانية مسيرة احتجاجية، شارك فيها أكثر من 6 آلاف شخص، نددوا بسياسات الولايات المتحدة، ووصفوها بـ "دولة الاحتلال".
أصدرت شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر، تنبيها للمواطنين بخصوص شراء الذهب في البلاد.
اعتبرت الناشطة الحقوقية تاتيانا مونتيان أن حملة العلاقات العامة التي أطلقها نظام كييف، فشلت في إظهار "اهتمام" الحكومة بالمواطنين الأوكرانيين العاديين، وكشفت عن تلاعب السلطات بهم.
يحتفظ المنتخب السعودي بفرص التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم خسارته أمام بولندا (0-2) اليوم السبت، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.
أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
خرج الآلاف من الناشطات النسويات إلى شوارع روما يوم السبت في مسيرة احتجاجا على العنف ضد المرأة.
تعد الصواريخ، التي أعلنت بريطانيا مؤخرا أنها سلمت دفعة منها إلى أوكرانية، متطورة وعالية الدقة، وتستخدم ضد أهداف متنوعة، وهي تطلق من الجو ومن الأرض.
وصف سياسيون فرنسيون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ "الشخص الخطير"، واتهموه بالسعي لتأجيج حرب عالمية ثالثة، ودعوا حكومة بلادهم للكف عن تزويد نظامه بالأسلحة.
أعلنت الخدمة الصحفية للرئاسة الكازاخستانية، وصول رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف اليوم الأحد، الى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.
أفاد موقع "معا" الإخباري بأن إدارة مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس فصلت طبيبا فلسطينيا بسبب تقديمه حلوى لطفل تتهمه تل أبيب بتنفيذه عملية طعن.
كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج مدة غياب ياسر الشهراني نجم فريق الهلال ومنتخب "الأخضر"، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين في مونديال قطر 2022.
رصدت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للمدافع المغربي أشرف حكيمي بعد الفوز المفاجئ على منتخب بلجيكا (2-0) اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.
انتهت مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر، بفوز تاريخي للمغرب على بلجيكا 2-0 وعريض لكرواتيا على كندا 4-1.
أحدث تعليق المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن رغبة ألمانيا في التوقف عن شراء النفط الروسي اعتبارا من يناير 2023 رعبا بين قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية.
أحرز المدافع الكندي ألفونسو ديفيز باكورة أهداف منتخب بلاده بتاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراته أمام نظيره الكرواتي اليوم الأحد، في مونديال قطر 2022.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات العسكرية، خلال اليوم الماضي.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر .
أعلن رئيس قسم الشؤون الخارجية بالكنيسة الكاثوليكية بول ريتشارد غالاغر، أن الفاتيكان عرض استضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
شهدت مباراة بين جوزتيبي وألتاي لحساب الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية التركي لكرة القدم، حدثا مؤسفا بعد أن هاجم أحد المشجعين حارس فريق ألتاي بعصا راية الركنية خلال المباراة.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
هاجم مجلس الشيوخ المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 24 نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
أثار قرار المستشار الألماني، أولاف شولتس، بوقف شراء النفط الروسي اعتبارا من شهر يناير المقبل، استياء قراء صحيفة Die Welt.
بدأت البورصة المصرية للسلع، أمس الأحد، عملها بطرح العديد من المنتجات الاستراتيجية في مصر بأسعار مغرية تسمح تداولها في السوق بأسعار مخفضة.
التقطت الكاميرات لقطات خروج حارس بلجيكا، نجم ريال مدريد، تيبو كورتوا "الغاضب" عقب الهزيمة أمس الأحد أمام المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.
يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال "قطر 2022" في كرة القدم، متصدر ووصيف كل من المجموعات الثماني في الدور الأول، لكن كيف يتم التفريق بين منتخبين بحال تعادلهما في النقاط؟
تغلب المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب المرحلة الثانية من المجموعة السادسة لمونديال قطر.
أفادت القناة 13 العبرية بأن الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين.
حول المنتخب الكرواتي تأخره بهدف أمام نظيره الكندي إلى فوز (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية ضمن مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
صرح النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، بأن أجهزة الأمن الأوكرانية أجرت عمليات تفتيش في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في إيفانو فرانكوفسك.
ردد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، النشيد الوطني التونسي قبل بدء مباراة "نسور قرطاج" أمام منتخب أستراليا (0-1)، يوم السبت ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
رفعت عائلة القيادي الراحل بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، ورئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي.
مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات لمونديال قطر، فكيف إذن سيتم تحديد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي في حال تساوى منتخبان أو أكثر في نفس المجموعة بعدد النقاط.
كشف تقرير لصحيفة إسرائيلية، نقلا عن مصادر استخباراتية وأمنية، كيفية تسلل عناصر جماعة الإخوان المسلمين للأراضي الألمانية، وكيف تمكنوا من توسيع نفوذهم هناك.
قال مدرب المنتخب المكسيكي، خيراردو مارتينو، إنه يتوقع مواجهة قوية ضد السعودية في مونديال قطر، محذرا من أنه "طالما هناك فرصة (للتأهل)، ستحاول المكسيك استغلالها".
أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن رضاه بالمستوى الذي ظهر به الأخضر، رغم الخسارة أمام نظيره البولندي، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بمونديال قطر 2022.
قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية، لمدة 3 أشهر بتهمة سب وقذف رئيس الوزراء المصري الاسبق إبراهيم محلب.
أكد وزير الدفاع النرويجي بيورن غرام، أنه لا يرى أي تهديد عسكري روسي مباشر لبلاده، مشيرا إلى أن التفاعل بين البلدين تغيّر، مع الحفاظ على بعض الاتصالات والتعاون في الإنقاذ البحري.
أعلنت وزارة التموين المصرية تفاصيل طرح القمح الروسي في البورصة السلعية، كأول سلعة يتم تداولها داخل البورصة.
يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم خطر فقدان 6 لاعبين في حالة التأهل من دور المجموعات إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.
نظم لاجئون أوكرانيون احتجاجا في بولندا بعد قرار طردهم من فندق كان يقدّم لهم كافة الخدمات المضمّنة، بحسبما ذكرته صحيفة بولندية Myśl Polska.
أكدت مينسك أن واشنطن لا تسمح لقيادة أوكرانيا بالشروع في التفاوض مع روسيا، مؤكدا أن الأوكرانيين والروس شعب واحد، وتسري في عروقهم ذات الدماء.
فوجئ مشجعو المنتخب المغربي، بتواجد الحارس منير المحمدي على رأس تشكيلة "أسود الأطلس" التي تواجه بلجيكا، الآن في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم "قطر 2022".
يبدو أن أجندة مجتمع الـ LGBT فيما يتعلق بكأس العالم في قطر أعلى وأكبر في كثير من الأحيان من أحداث البطولة نفسها.
يدرس البنتاغون اقتراحا تقدمت به شركة "بوينغ" لتزويد أوكرانيا بمقذوفات أرضية دقيقة وذات قطر صغير منخفضة التكلفة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق اقتحام المبنى من قبل جنود الوحدة المحمولة جوا للواء 155 البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
قامت إسرائيل لأول مرة بالترويج لمدينة إيلات الواقعة جنوب البلاد على البحر الأحمر كمقصد سياحي متميز أمام المغاربة لتكون بديلا لمدن شبه جزيرة سيناء السياحية في مصر.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه "حتى اليوم تم تحييد 480 عنصرا إرهابيا ضمن عملية المخلب-القفل في شمال العراق منذ بدايتها".
أكد المدرب الإسباني لويس إنريكي، أن "لاروخا" لن يتهاون في اللعب أمام اليابان في الجولة الختامية من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وذلك بعد التعادل مع ألمانيا في الجولة الثانية.
فاجأ الـ"فيفا" الجميع باحتسابه الهدف الأول الذي سجله المنتخب المغربي في شباك بلجيكا، أمس الأحد، ضمن منافسات مونديال قطر، للمدافع رومان سايس، بدلا من زميله عبد الحميد صابيري.
أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على صعوبة المواجهة أمام المكسيك مساء يوم السبت، في الجولة الثانية، مشيرا إلى أن الهزيمة أمام السعودية كلفتهم الكثير في كأس العالم لكرة القدم 2022.
أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، أن المدير الفني للأخضر سمح للاعبه سلمان الفرج بمغادرة معسكره، قبل مباراته المرتقبة ضد المكسيك يوم الأربعاء المقبل، في مونديال قطر 2022.
أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا يحظر استخدام الإسرائيليين ورشات فلسطينية لتصليح سياراتهم في الضفة الغربية، وذكرت بأن عقوبة انتهاك حظر تصليح السيارات هناك تصل إلى 3 سنوات سجن.
غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة التقطت للاعبي المنتخب المغربي عقب فوزهم على بلجيكا اليوم الأحد، في دور المجموعات لمونديال قطر.
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي "روسلخوزبنك"، وإعادة ربطه بنظام التحويلات المالية SWIFTفي إطار من صفقة الحبوب.
هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنتخب المغربي بفوزه التاريخي على نظيره البلجيكي 2-0 في مونديال قطر.
اعتذر المدير الفني لمنتخب غانا، أوتو أدو، عن تصريحاته بعد مباراته أمام نظيره البرتغالي يوم الخميس الماضي، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، دولة قطر إلى "مواصلة" التغييرات التي اعتبر أن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها، شاهد عليها.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا