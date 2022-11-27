مشاة البحرية الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية

بمناسبة يوم مشاة البحرية الذي يصادف اليوم الأحد قامت قوات المارينز التابعة للأسطول الشمالي الروسي بتدريبات بالذخيرة الحية في ساحة التدريب بمقاطع مورمانسك.

ونفذت مشاة البحرية إطلاق النار من الأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية من طراز RPG-7 AGS-17 وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات "فاغوت" ومدافع الهاون والمركبات القتالية على أهداف تحاكي المركبات المدرعة وقوى العدو على مسافات تترواح من 100 إلى 5000 متر.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية