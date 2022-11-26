الصين تختبر محركا صاروخيا بقوة دفع 130 طنا

نجح علماء ومهندسو الصواريخ الصينيون في اختبار إعادة تشغيل محرك يعمل بالوقود السائل بقوة دفع 130 طنا متريا والذي سيطلق صواريخ حاملة قابلة لإعادة الاستخدام قيد التطوير حاليا.

ووفقا لأكاديمية تكنولوجيا الدفع الفضائي التابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية فإنه خلال الاختبار الجاري في مدينة شيان بمقاطعة شنشي صباح اليوم السبت تم إشعال محرك الصواريخ السائل القابل لإعادة الاستخدام بنجاح.

وسيتم استخدام المحرك في المركبات الفضائية الصينية القابلة لإعادة الاستخدام وسيكون له دور رئيسي في ضمان عمل محطة الفضاء الصينية.

المصدر: china daily