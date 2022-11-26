إنقاذ رجل قضى في خليج المكسيك 15 ساعة بعد سقوطه من سفينة سياحية
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أنقذت مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكي رجلا سقط في خليج المكسيك من سفينة سياحية في يوم عيد الشكر وقضى فيه حوالي 15 ساعة.
وكانت أخت الراكب البالغ من العمر 28 عاما لاحظت غيابه في السفينة في اليوم التالي من سقوطه. كما لاحظ أفراد طاقم سفينة الشحن التي كانت تبحر بالقرب من مكان الحادث رجلا منكوبا واستدعوا المروحية للمساعدة.
وقال خفر السواحل إن الرجل الآن في حالة مستقرة واصفا إنقاذه بمعجزة.
المصدر: وكالات