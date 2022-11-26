افتتاح ميناء الدوحة القديم لمشجعي كأس العالم لكرة القدم

افتتح ميناء الدوحة القديم الذي تم إصلاحه مؤخرا أبوابه رسميا أمام الزوار يوم الخميس وسط بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويحتوي ميناء الدوحة القديم على منطقة متعددة الاستخدامات تشمل 50 مقهى ومطعما، و 100 محل تجاري.

واستمرت عمليات الإصلاح أربع سنوات حيث تم نقل جميع عمليات الشحن إلى ميناء حمد. وأنفقت السلطات 500 ألف يورو على إعادة الإعمار. ومن المتوقع أن تصبح الدوحة مركزا سياحيا حيث يزور المدينة ما يصل إلى 500000 سائح بحلول عام 2026.

خلال كأس العالم ، ستكون السفينتان السياحيتان MSC World Europe و MSC Poesia الراسيتان في الميناء القديم بمثابة فنادق عائمة لأكثر من 9000 شخص.

المصدر: رابتلي