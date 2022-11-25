حادث سير جماعي لعدد من السيارات في شيكاغو

أعلنت شرطة شيكاغو الأمريكية عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين، من بينهم سبعة أطفال، في حادث سير جماعي بمشاركة عدة سيارات مساء الأربعاء.

ووقع الحادث بسبب سيارة من طراز دودج تشارجر كانت تسير بسرعة عالية للغاية في الاتجاه المعاكس واصطدمت بسبع سيارات أخرى وتوقفت واشتعلت النيران فيها، مما تسبب بمصرع شخصين كانا بداخلها.

وحسب الشرطة فإن هذه السيارة كانت قد سرقت في وقت سابق في إحدى ضواحي شيكاغو. وتم العثور في السيارة على سلاح ناري بعيد المدى.

المصدر: AP