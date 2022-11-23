شاهد.. هذا ما فعله مذيع تركي خلال زلزال هز الاستوديو أثناء بث مباشر!..

أظهرت لقطات نشرتها القننة التركية الخاصة TGRT المذيع أرسيل هوسكارا وهو يصف لحظات الزلزال كما شعر بها داخل استوديو القناة في اسطنبول أثناء البث المباشر.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بلدة جولكايا بإقليم دوزجي في شمال غرب تركيا في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، حيث شعر بالهزات الأرضية سكان اسطنبول وأنقرة ومناطق أخرى. وتسبب الزلزال بأضرار طالت بعض المباني وانتشار الذعر بين مواطني دوزجي.

وأصيب 68 شخصا على الأقل جراء الزلزال، معظمهم أثناء محاولتهم الفرار من منازلهم.

المصدر: AP