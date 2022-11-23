الدفاع الروسية تعرض لأول مرة استخدام مسيرات "موسكيت" في أوكرانيا

عرضت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة العمل القتالي للطائرات بدون طيار "موسكيت" المخصصة لقمع قنوات الإدارة ونقل البيانات للعدو، في منطقة إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال قائد فصيلة أطلق عليه لقب "فرانسوز": "تم تصميم هذه الأنواع من المسيرات لإجراء الاستطلاع الجوي الإلكتروني والإلكتروني البصري وكشف محطات الاتصال الخلوي للعدو وتعطيل عملها.. كما نقوم بفتح مصادر البث اللاسلكي للعدو وتحديد مواقعها".

من جهتها أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن مسيرة "موسكيت" المحدثة مصنوعة على أساس مسيرة "أورلان-10" الروسية الصنع، وهي مجهزة بوحدات إلكترونية إضافية.

المصدر: تاس