الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2"

سلم مصنع إيركوتسك للطيران التابع لشركة الطائرات المتحدة دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" وطائرات التدريب القتالية "ياك-130" إلى وزارة الدفاع الروسية.

وقال المدير العام للمصنع يوري سليوسار إن مصنع إيركوتسك يواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب الطلبات الدفاعية الدولية، مضيفا أن مقاتلات "سو-30 إس إم 2" أثبتت فعاليتها موثوقيتها لتنفيذ مهام وزارة الدفاع.

وأعلن سليوسار عن انتاج دفعة أخرى من المركبات التي سيتم نقلها إلى وزارة الدفاع قبل نهاية العام.

وحسب البيان الصادر عن شركة الطائرات المتحدة فإن الطائرات الجديدة مزودة بمجموعة محسنة للمعدات الإلكترونية اللاسلكية ووسائل جديدة عالية الدقة لتدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية على مسافة عدة مئات الكيلومترات.

المصدر: رابتلي