سوريا.. تشييع 3 جنود قتلوا في هجوم تركي على الحسكة

نظمت مراسم تشييع جنازة ضابط وجنديين سوريين قضوا جراء هجوم تركي على منشآت عسكرية في ريف الحسكة السورية يوم الأحد.

وأعلنت وسائل إعلام محلية يوم الأحد عن مقتل ثلاثة جنود ونقل ضابط إلى المستشفى الوطني في القامشلي جراء قصف لأحد أفواج حرس الحدود بالجيش العربي السوري الواقع بين بلدتي الدرباسية وأبو راسين.

وأعلنت أنقرة صباح الأحد عن شن عملية جوية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق. وتعتقد تركيا أن أعضاء حزب العمال الكردستاني كانوا وراء الهجوم الإرهابي الأخير في اسطنبول.

المصدر: رابتلي