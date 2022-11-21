"تورنادو" تمطر منشآت عسكرية أوكرانية بالصواريخ

راجمات الصواريخ "تورنادو-اس" تضرب المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

فقد ركزت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية معدات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة لها في بعض الأماكن. وحين تم التأكد من البيانات الواردة من خلال وسائل الاستطلاع الفنية، ضربت وحدات أنظمة إطلاق الصواريخ بواسطة منصات الـ"تورنادو-اس" هذه المنشآت العسكرية الأوكرانية.

جدير بالذكر أن أنظمة "تورنادو-اس" تقوم بتعطيل وتدمير مراكز القيادة وتخزين الأسلحة والذخائر والوقود ومواد التشحيم ومراكز الاتصالات ومعدات الدفاع الجوي وأهداف مهمة أخرى موجودة على مسافات بعيدة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية