لحظة إصابة مواقع لأحزاب معارضة داخل كردستان العراق بصواريخ إيرانية

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو للهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواقع لأحزاب إيرانية معارضة، داخل إقليم كردستان شمال العراق.

وقالت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق اليوم الاثنين، إن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، الليلة الماضية، داخل إقليم كردستان شمال العراق.

بدورها أعلنت العلاقات العامة للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إلحاق "خسائر كبيرة بالإرهابيين في كردستان العراق"، إثر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة مساء أمس.

المصدر: RT + وكالات