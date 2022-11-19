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مشاهد لحريق ضخم بمحطة لغاز السيارات غربي روسيا

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اندلع اليوم السبت حريق ضخم أعقب عدة انفجارات في محطة للتزود بغاز السيارات في مدينة مورينو بمقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا.

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اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد
اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

المصدر: RT

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