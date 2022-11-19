مشاهد لحريق ضخم بمحطة لغاز السيارات غربي روسيا

تاريخ النشر:19.11.2022 | 15:53 GMT | فيديوهات
اندلع اليوم السبت حريق ضخم أعقب عدة انفجارات في محطة للتزود بغاز السيارات في مدينة مورينو بمقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا.
المصدر: RT
ستنقل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مونديال "قطر 2022"، حسب متحدث باسم المجموعة الإعلامية.
أعلن رئيس المجلس الروسي لحقوق الإنسان، فاليري فادييف، أنه سيرسل للمنظمات الدولية فيديو إعدام نازيي كييف أسرى الحرب الروس، ويطالب هذه المنظمات بتحقيق دولي في هذه الجريمة وغيرها.
أعلن الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الروسية، أندريه ماروتشك، أن جنود اللواء 80 التابع لقوات كييف أصبحوا الهدف الأول للجيش الروسي بعد جريمتهم الفظيعة ضد الأسرى الروس.
أعرب خبراء عن قلقهم إزاء "التأثير المخيف" لبعض الإجراءات في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وحثوا السلطات المصرية على ضمان سلامتهم ومشاركتهم الكاملة.
علق رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الشيخ عبد الحميد الأطرش، على موافقة البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب وإقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين.
أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية عن بدء المرحلة الرئيسية لبناء وحدة الطاقة الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر اليوم السبت، تزامنا مع عيد ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
لفت النجم المصري محمد صلاح، الأنظار في حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر 2022" الذى نظمه مجلس دبي الرياضي أمس الخميس، بظهوره بساعة فاخرة وقيمة للغاية.
قال المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر مختار نوح، إن الإخوان استغلوا فكرة المعارضة لدخول الدولة المصرية والتوغل فيها.
هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فجر السبت، باستخدام أسلحة نووية للرد على التهديدات.
أعلن البيت الأبيض أن الحصانة القضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان "لا علاقة لها" بالعلاقات بين واشنطن والرياض.
أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، عن دعمه لمجتمع "الميم" والعمال المهاجرين، يوم السبت في مستهل مؤتمره الصحفي عشية انطلاق مونديال "قطر 2022".
شككت صحيفة "هادية ليفنت" في أن تكون منفذة هجوم إسطنبول، أحلام البشير، سورية، ونقلت عن وسائل إعلام وجود احتمال كبير بأنها من الصومال.
لم تعد تفصلنا سوى 24 ساعة تقريبا على انطلاق أكبر حدث رياضي لهذا العام، بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين الأحد 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة، الأغنية الرسمية الجديدة "Tukoh Taka" لمهرجان "فيفا" الرسمي للمشجعين، والمدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقية الرسمية لكأس العالم قطر 2022.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن قطر أنفقت حوالي 300 مليار دولار منذ أن منحت شرف استضافة مونديال 2022.
أوصت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق، في ظل عمل عسكري محتمل من جانب تركيا هناك، قد يبدأ في غضون أيام.
أثار في مصر باركود العمرة أزمة كبيرة، وذلك بعد واقعة عودة 100 معتمر لمطار القاهرة الدولي بسبب عدم حصولهم على "الكود" الخاص برحلات العمرة من البوابة المصرية للحج والعمرة.
حالة كبيرة من الغموض تدور حول مشروع جسر الملك سلمان الذي أعلنت عنه السعودية عام 2016، والذي يربط مصر والسعودية عبر البحر الأحمر.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بإلغاء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان التي كانت مقررة نهاية الأسبوع، دون ذكر الأسباب.
تحلم مصر منذ 66 عاما وتحديدا في عام 1956، بتدشين أول محطة نووية عندما وقع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقد الاتفاق الثنائي مع روسيا بشأن التعاون في شؤون الطاقة الذرية.
أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ فيه دولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم.
نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صور ابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في أول ظهور علني لها أمس الجمعة، إلى جانب والدها خلال تجربة إطلاق صاروخ باليستي.
نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات صورة على "تويتر"، تركت خبراء الاستخبارات الأمريكية في حالة من الذهول، حيث كانت مصنفة "سرية".
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء الجمعة، بيانا مهما للمواطنين حول الحريق الذي وقع في شقة سكنية بجباليا شمال قطاع غزة، وراح ضحيته 21 فلسطينيا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
دعا النائب الفرنسي نيكولا دوبون آيجنان باريس للتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة، لتفويت الفرصة على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة.
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الضربات الصاروخية الروسية للبنية التحتية الأوكرانية للطاقة تؤكد وجود مخزون ضخم من الصواريخ ومكوناتها لدى روسيا.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الموقف الرسمي المعلن بخصوص حصانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليس محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين.
ضبط الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة جديدة وهو يستخدم "ورقة الغش"، هذه المرة في قمة مجموعة العشرين في بالي، توعز إليه بمكان جلوسه، ومتى يلقي الملاحظات، ومتى يلتقط الصور.
وصل التفاعل بين البولنديين بعد حادث سقوط الصاروخ الأوكراني في بلادهم إلى مطالبة السلطات بمعاقبة الجهة المسؤولة عن ذلك، وطرد الأوكرانيين من بولوندا التي أرادوا جرّها للحرب مع روسيا.
تحدث اللواء خيرت شكري وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق في مصر، عن المطالبة بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كشفت صحيفة "دير شبيغل" أن مدافع الهاوتزر الألمانية التي زوّد الجيش الأوكراني بها معطلة بسبب نقص قطع الغيار، وأحدثت مشكلة غير متوقعة لقوات كييف.
أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل أربعة عسكريين وإصابة عسكري بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.
بعث زعيم كوريا الشمالية برسالتي تهنئة إلى كل من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر، إن إسرائيل ستحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تتمكن من زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير.
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا "أوكراني"، مشيرة إلى أن واشنطن ووارسو تواصلتا مع كييف لتوضيح حيثيات الحادث.
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن "بي كي كي" الإرهابي هو "تنظيم للاستخبارات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "حزب الشعوب الديمقراطي التركي هو الامتداد السياسي لـ بي كي كي".
تنطلق غدا الأحد منافسات بطولة كأس العالم في كرة القدم بمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب قطر، مستضيف البطولة، بنظيره الاكوادوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.
أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كل الأنباء التي انتشرت حول رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد معه مقابل مبلغ مادي ضخم.
ناقش وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي السيد أحمد حسن آدم، مع وزير الزراعة المصري السيد قصير استثمار المصريين في الثروة السمكية بالصومال.
قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، نقلا عن وزير البترول المصري طارق الملا، إن مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة ستمكن مصر من الإسراع في خطط لأن تصبح موردا للطاقة والهيدروجين إلى أوروبا.
هدد مسؤول إيراني بارز أثناء زيارة لبغداد بعملية عسكرية برية في شمال العراق، إن لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة.
استطاعت الصناعة المصرية، أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث يعد قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية ويسهم بنسبة 11،7% في الناتج المحلي الإجمالي.
في لفتة رائعة، منح النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في مباراة "الفراعنة" وبلجيكا التي أقيمت اليوم الجمعة في الكويت، لزميله في المنتخب محمود حسن تريزيغيه.
نشرت وسائل إعلام تركية، الجمعة، صور شخص يدعى بلال حسن، اعترفت منفذة هجوم منطقة تقسيم في مدينة اسطنبول، أحلام البشير، بأنه جاء إلى تركيا ومثّلا معا دور الزوجين.
ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن وزارة العدل الأمريكية خلصت في فتوى قانونية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة من الاتهامات بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
أوقفت السلطات التركية، مساء الجمعة، حركة الملاحة في مضيق البوسفور باسطنبول، أمام حركة السفن بشكل مؤقت بسبب تعطل محرك سفينة شحن في المضيق.
وصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول منع مكتبه مراسلي تلفزيون "إم بي سي" من ركوب الطائرة الرئاسية لتغطية رحلته إلى جنوب شرق آسيا بأنه قرار كان "لا مفر" منه.
اعترف يوري إيغنات المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، بأن شظايا صاروخ أوكراني ربما تكون سقطت فوق أراضي بولندا.
انتقدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي منح الإدارة الأمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها ضده، معربة عن خيبة أملها.
أعلنت شركة "بادوايزر" المنتجة للجعة والراعي الرئيس لكأس العالم، أن القيود التي أعلنها "الفيفا" على بيع المشروبات الكحولية في محيط ملاعب مونديال قطر "خارجة عن إرادة الشركة".
أكد الخبير المصري في مجال الطاقة كريم الأدهم، أن هناك خططا لتدشين EuroAfrica Interconnector، وهو نظام كابل تحت سطح البحر عالي الجهد.
أعلن وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، أن الوزارة حسمت قانون زراعة الأعضاء، مؤكدا الالتزام بتطبيق هذا القانون ونشر الوعي المجتمعي لهذا الملف.
أنهت شركة SUEZ الدولية واتحاد المقاولين العرب في مصر مشروع امتداد محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية "للهضم اللاهوائي" واستعادة الطاقة بالتوليد المشترك.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولات الجزائر جني فوائد من المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن فلاديمير زيلينسكي يحتضر ولا يتمتع بالاستقلالية، وأن حادث صاروخ بولندا دليل دامغ على ذلك.
قالت الخارجية الروسية، إن قرار وارسو برفض مشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف في اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير مسبوق واستفزازي، ويتعارض مع مكانة رئيس المنظمة.
كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول قدرة روسيا على إدخال أوكرانيا في ظلام كلي دامس، مع ما يترتب على ذلك من انهيار اقتصادي.
أشار رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان في تصريحات له إلى "ضلوع السعودية" في أحداث الشغب الأخيرة في البلاد.
قالت الخارجية الروسية إن الأفكار التي أعرب عنها خبراء في الولايات المتحدة حول "عودة" جزيرة رانجيل إلى الأمريكيين متطرفة، وأكدت أن انتماء الجزيرة لروسيا لا يمكن إنكاره.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لمقاتلة "Su-35S" الروسية تظهر لحظة استهداف وتدمير طائرة ومحطة رادار لتوجيه الصواريخ لنظام الدفاع الجوي S-300 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسليح كافة تشكيلاتها الصاروخية بمنظومات "إسكندر-إم" الأفضل من نوعها عالميا، تزامنا مع الاحتفال بعيد القوات الصاروخية والمدفعية.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل رئيس استخبارات حرس الثورة الإسلامية في مدينة صحنه التابعة لمحافظة كرمانشاه العقيد "نادر بيرامي" على يد مثيري الشغب.
أفادت وسائل إعلام بريطانية بتخصيص لندن 125 منظومة دفاع جوي مضادة للمسيرات لقوات كييف.
تحدث مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن إجراءات الحكومة المصرية لتوفير مزيد من الغاز الطبيعي لأوروبا عن طريق تقليل استهلاك الطاقة محليا.
وافق البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
حصلت RT على فيديوهات تعرض لأول مرة لمحطة الضبعة النووية في مصر، خلال القيام بالصبة الخرسانية للمفاعل الأول في المحطة.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد، بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة.
قال البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري، إن فوز "الفراعنة" على بلجيكا (2-1) اليوم الجمعة ليس المكسب الوحيد من المواجهة الودية.
قال برلماني إيطالي، بشأن اصطحاب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ابنتها معها إلى اندونيسيا خلال مشاركتها بقمة مجموعة العشرين في بالي، إنه كان ينبغي عليها التنويه بجعل ذلك ممكنا للجميع.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، حتمية الاقتصاص للجنود الروس الأسرى، حتى لو استغرق البحث عن قتلتهم سنوات.
قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة ساخالين اليوم، إن التحقيقات الأولية تدل على أن سبب الانفجار في مبنى سكني في منطقة تيموفسكويه في الجزيرة، كان أسطوانة غاز سعتها 20 لترا.
كشف نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق في مصر علي عبد النبي عن سبب قيام مصر ببناء مفاعلات نووية في الضبعة رغم تنفيذها مشاريع طاقة رياح نظيفة ضخمة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.
تمكن الأطباء العسكريون الروس من ابتكار طريقة جديدة لإعادة تأهيل كامل للذراع والساق بعد الإصابة بالشظايا وخلال التفجيرات، وهي تسمح بإعادة تكوين عظام الجرحى بشكل فعال.
اعتبر رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو، أن مشجعي كرة القدم في كأس العالم يستطيعون العيش 3 ساعات من دون احتساء الجعة، بعد حظر بيعها في محيط الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال قطر.
علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على سؤال حول تغريدة نشرتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي "جمال قتل مجددا اليوم".
أفادت وزارة حالات الطوارئ بوقوع انفجار في مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في قرية تيموفسكويه في سخالين بأقصى الشرق الروسي، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين.
قال إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، إن أعضاء في القيادة الأوكرانية، وهم حلفاء للمعارضة الجورجية، دعوا سلطات جورجيا بشكل علني إلى فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا.
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن بلاده تسعى لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا، وإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل، أن المنظمة باشرت التحقيق في المشاهد التي تظهر جريمة إعدام نازيي قوات كييف أسرى حرب روس.
اتهمت النيابة العامة البلغارية خمسة أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول الذي وقع في الـ 13 من نوفمبر، ونسبته السلطات التركية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده استعدت للتحديات والتعقيدات الناجمة عن نقص إمدادات الغاز الروسي، وتم ضمان استعدادها لتجاوز الشتاء دون انقطاع التيار الكهربائي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لإجابة دونها طالب على ورقة الامتحان، وأثارت جدلا كبيرا في البلاد.
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه من المقرر إعادة إنتاج نسخة محدثة من ماركة "موسكوفيتش" الشهيرة للسيارات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في مصنع "رينو" السابق بالعاصمة الروسية.
هاجمت مجموعات من المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي وسط مدينة الخليل، وقاموا برشق المحال التجارية والمواطنين الفلسطينيين بالحجارة، كما اعتدوا على منازل في أحياء عدة بالمدينة.
نفذت الشرطة التركية عملية أمنية طالت عددا من بيوت الدعارة في مدينة طرابزون شمال شرق البلاد، واعتقلت 47 بائعة هوى بينهن 20 أجنبية.
أعلن مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا أن أكثر من 20 عنصرا من عناصر القوات الخاصة "بيركوت" يقاتلون إلى جانب روسيا.
نجحت مصر في الحصول على تمويل بحوالي 10 مليارات دولار خلال استضافتها قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وفق مواقع وصحف مصرية.
أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في مصر عن مشروع ضخم "هاضم الحمأة"، لتوليد الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي بتكلفة تقترب من ملياري جنيه.
أظهرت مقاطع فيديو لحظة اصطدام طائرة بسيارة إطفاء على المدرج في أحد المطارات في بيرو، والذي أسفر عن مقتل شخصين.
تكبد المنتخب البلجيكي المصنف ثانيا عالميا خسارة قاسية على يد نظيره المصري بنتيجة 1-2، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الجمعة في ملعب "جابر الأحمد الدولي" في الكويت.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أحبطت محاولات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بالمرتزقة في اتجاه كوبيانسك، وتمت تصفية أكثر من 60 جنديا ومرتزقا.
تحدث خبراء مصريون عن الأسباب التي دفعت دول الغرب إلى عدم المضي قدما في اتهام روسيا بالوقوف وراء الصاروخين اللذين سقطا في بولندا.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه خلالها بانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.
قال أندريه بيلوأوسوف رئيس الوفد الروسي إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إن السنوات القليلة المقبلة ستكون فترة عاصفة مثالية للاقتصاد العالمي.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الدول الغربية وأوكرانيا اعتقدت أن مخزون روسيا من الصواريخ انتهى، لكن الهجوم الأخير واسع النطاق يوم الثلاثاء يلقي بظلال من الشك على هذه التقديرات.
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، "أننا نعيش في الغابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر متزايد ونحتاج إلى تعاون الحيوانات الأخرى".
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