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شاهد.. التلفزيون الكوري الشمالي يبث لقطات لإطلاق صاروخ باليستي

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بث التلفزيون الكوري الشمالي اليوم السبت لقطات لآخر إطلاقات بيونغ يانغ لصاروخ باليستي هذا الأسبوع.

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المصدر: أ.ب.

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