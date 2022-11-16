شاهد كيف تسللت إلى مكان الجريمة!.. الأمن التركي ينشر مشاهد جديدة لمنفذة تفجير اسطنبول يوم الواقعة

أظهرت مشاهد جديدة التقطتها كاميرات أمنية تركية في اسطنبول لحظات وصول منفذة هجوم اسطنبول إلى منطقة تقسيم وتركها القنبلة التي تسببت بمقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن التركي كانت قد اعتقلت البشير، حاملة الجنسية السورية، في منزلها بكوتشوك شيكمجة كناري ليلة 13 نوفمبر.

وأقرت الشابة بأنها تدربت في مدرسة استخبارات حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بمدينة كوباني (عين العرب) السورية.

مشاهد التقطتها كاميرات أمنية تظهر لحظة قدوم الإرهابية السورية أحلام البشير إلى منطقة #تقسيم وتركها القنبلة في مكان التفجير الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين pic.twitter.com/2BDS5HAFSH — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 16, 2022

اللمصدر: الأناضول