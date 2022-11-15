الكاميرات تلتقط موقفا لافتا من ماكرون تجاه محمد بن سلمان (فيديو)

رصدت كاميرات المصورين لحظة توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مقعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، لمصافحته في مقر انعقاد مجموعة قمة العشرين.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة، حيث رحب به والوفد المرافق له.

وغادر ولي العهد السعودي، أمس الاثنين، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين، المنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء.

#فيديو_واس | وصول سمو #ولي_العهد إلى مقر انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفي استقباله فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا.#واسpic.twitter.com/T38YamRrmc — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 15, 2022

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