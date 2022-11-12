شاهد.. العاصفة الاستوائية "نيكول" تدمر منازل قريبة من سواحل فلوريدا

دمرت العاصفة الاستوائية "نيكول" العديد من المنازل الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتظهر لقطات وحدات سكنية منهارة بالقرب من المحيط. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإنه لن يسمح لأي شخص بالوصول إلى ما لا يقل عن 15 وحدة سكنية في منطقة دايتونا بيتش شورز الساحلية حتى التأكيد أنها آمنة للعيش فيها.

وتم إعلان العشرات من الفنادق والعمارات التي يصل ارتفاعها إلى 22 طابقا غير صالحة للسكن في دايتونا بيتش شورز ونيو سميرنا بيتش بعد أن قوضت مياه البحر أسسها.

المصدر: وكالات