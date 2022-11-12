بعد 36 عاما من الكارثة.. العثور على أكبر حطام من مكوك "تشالنجر"

عثر غواصون على جزء كبير من مكوك الفضاء "تشالنجر" في قاع المحيط الأطلسي بعد أكثر من ثلاثة عقود من تحطمه قبالة سواحل فلوريدا، مما أودى بحياة 7 رواد فضاء كانوا على متنه.

ورصده غواصون لأول مرة في مارس الماضي عندما كانوا يبحثون عن طائرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية لتصوير فيلم وثائقي. وأكدت وكالة ناسا فيما بعد أن القطعة المكشوفة هي جزء من المكوك الذي تحطم بعد وقت قصير من إقلاعه في 28 يناير 1986.

المصدر: AP