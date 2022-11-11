ظهور فيديو لجسر أنتونوفسكي المدمر في خيرسون

سجل مراسل نوفوستي الروسية للأنباء فيديو لجسر أنتونوفسكي المدمر في مقاطعة خيرسون، وذلك بعد انهيار جزئين منه.

وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم نقل أكثر من 30 ألف عسكري روسي وحوالي 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر صباح اليوم الجمعة دون خسائر في الأفراد والمدفعية.

في نفس الوقت حاول العدو إحباط إعادة تجميع القوات الروسية وإجلاء السكان المدنيين ليلا حيث استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية المعابر عبر نهر دنيبر خمس مرات بصواريخ هيمارس الأمريكية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 28 قذيفة وتمكنت من انحراف خمس قذائف أخرى عن الأهداف عن طريق وسائل الحرب الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي