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مقاتلات "سو-30" و"سو-35" تقصف أهدافا أوكرانية

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نفذت طائرات مقاتلات "سو-30 أس أم" وسو-35 أس" الروسية طلعات قتالية لتوجيه ضربات جوية على منشآت القوات المسلحة الأوكرانية.

وخلال الطلعات قتالية أجرت أطقم المقاتلات متعددة المهام دوريات في منطقة معينة وتغطية قيام القاذفات والطائرات الهجومية وكذلك المروحيات بضربات جوية على المنشآت العسكرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتم الكشف عن طائرة تابعة للقوات الأوكرانية وتدميرها خلال إحدى الطلعات الجوية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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