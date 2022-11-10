شاهد.. عملية جراحية في السترات الواقية من الرصاص لإزالة ذخيرة غير منفجرة

أجرى أطباء مستشفى تابع لوزارة الدفاع الروسية عملية جراحية فريدة لإزالة ذخيرة غير منفجرة من جسم جندي روسي.

واضطر الأطباء إلى ارتداء السترات الواقية من الرصاص للحيلولة دون وقوع انفجار الذخيرة.

وقالت الدفاع الروسية إن الجندي نقل إلى المستشفى مصابا بجروح في الصدر. وخلال عمليات البحث اتضح أن الذخيرة اخترقت الأضلاع والرئتين وانحشرت في العمود الفقري بين الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي بالقرب من القلب.

وتمكن الأطباء من إجراء العملية الجراحية الناجحة وإزالة الذخيرة غير المنفجرة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية