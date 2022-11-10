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"أورلان" تكشف عن مواقف اطلاق النار الأوكرانية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لمركبات جوية مسيرة من طراز أورلان-10 في منطقة عملية عسكرية خاصة.

طائرات "أورلان" قادرة على إجراء استطلاع لاسلكي واعتراض اتصالات العدو وتصوير المناطق التي يتمركز فيها المسلحون الأوكرانيون.

ويتم نقل الإحداثيات المكشوفة للبنية التحتية العسكرية ومواقع إطلاق النار ومناطق انتشار الأفراد والمناطق المحصنة إلى وحدات المدفعية التي تدمر أهدفا عسكرية للعدو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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