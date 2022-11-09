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بوتين يزور المركز الفيدرالي للدماغ والتكنولوجيات العصبية

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زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المركز الفيدرالي للدماغ والتقنيات العصبية التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية حيث اطلع على أحدث تقنيات العلاج وإعادة التأهيل.

ويوفر المركز الفيدرالي للدماغ والتقنيات العصبية التابع رعاية طبية متخصصة عالية التقنية، ويضم مستشفى بسعة 300 سريرا، وهو قادر على استيعاب ما يصل إلى 8.5 ألف مريض سنويا في مجالات طب الأعصاب وجراحة الأعصاب وأمراض القلب وإعادة التأهيل الطبي.

المصدر: وكالات

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