نشرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء لقطات من مكان حادث سير أودى بحياة نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموأوسوف اليوم الأربعاء.

وتظهر اللقطات أجزاء من سيارة الدفع الرباعي المدرعة التي كان يستقلها سترياموسوف تنتشر على مسافة عشرات الأمتار على طول الطريق السريع.

وأكدت وزارة الصحة بمنطقة خيرسون أن وفاة ستريموسوف جاءت إثر حادث سير بين 3 سيارات.

وستريموأوسوف هو شخصية سياسية ونائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، ورئيس لجنة الإنقاذ للسلام والنظام، وهي السلطة الإدارية والتنفيذية في إقليم خيرسون، والتي شكلتها الجمعية التأسيسية في 10 مارس 2022، قبل انضمام المنطقة إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي