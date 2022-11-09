كوريا الجنوبية تعرض حطام صاروخ كوري شمالي

أعلنت كوريا الجنوبية أن حطام الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق باتجاه سيؤول الأسبوع الماضي كشف أنه كان سلاحا مضادا للطائرات يعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن تحليل حطام الصاروخ الذي يبلغ طوله 3 أمتار والذي تم انتشاله في المياه القريبة من الحدود البحرية الشرقية لكوريا الجنوبية يوم الأحد أظهر أنه أحد صواريخ أرض-جو الكوري الشمالي من طراز سا-5.

وقد أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي في غضون الساعة يوم 2 نوفمبر.

وسقط أحد الصواريخ في أعالي البحار على بعد 26 كيلومترا جنوب خط الحدود الشمالي وهي منطقة على بعد 57 كيلومترا شرق مدينة سوكتشو الشرقية الجنوبية و167 كيلومترا شمال غرب جزيرة أولونغ بالقرب من جزر دوكدو واتجه نحو الجزيرة قبل أن يسقط في المياه الدولية مما دفع السلطات المحلية لإصدار إنذار بغارة جوية.

المصدر: وكالات