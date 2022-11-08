ألعاب بهلوانية مثيرة في سماء الصين

فاجأ فريق هونغ ينغ (النسر الأحمر) للألعاب البهلوانية المشاهدين بالاستعراض الجوي المثير خلال افتتاح المعرض الدولي للطيران والفضاء المنعقد في تشوهاى جنوب الصين اليوم الثلاثاء.

وعرض فريق الأكروبات الجوية التابعة لسلاح الجو للجيش التحرير الشعبي مناورات مثيرة ولافتة للنظر "الزهور في الهواء" حيث أطلق دخانا ملونا أثناء الأداء، ويتكون فريق "هونغ ينغ" من 10 طائرات تدريب JL-8 و20 طيارا.

ويقام المعرض الجوي الصيني خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري وتعرض فيه الآلاف من المعروضات من حوالي 740 شركة من 43 دولة ومنطقة.

المصدر: AP