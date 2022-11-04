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بالفيديو.. قصف إسرائيلي يستهدف قطاع غزة

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قصفت الطائرات الإسرائيلية صباح الجمعة عدة أهداف في قطاع غزة وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ مساء الخميس من القطاع.

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غارة إسرائيلية على قطاع غزة
غارة إسرائيلية على قطاع غزة

المصدر: أ.ب.

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