بالفيديو.. قصف إسرائيلي يستهدف قطاع غزة

تاريخ النشر:04.11.2022 | 12:02 GMT | فيديوهات
قصفت الطائرات الإسرائيلية صباح الجمعة عدة أهداف في قطاع غزة وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ مساء الخميس من القطاع.
المصدر: أ.ب.
بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عزاه فيها بوالدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز.
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصر إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وذلك قبل مؤتمر "كوب 27" المناخي في شرم الشيخ.
أعلن السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، أنه سيتم قريبا نشر الأدلة على مشاركة القوات الخاصة البريطانية في التحضير للاعتداء الفاشل بالتعاون مع قوات كييف مؤخرا على الأسطول الروسي.
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، أن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة وحلفائها من كوريا الشمالية، سيؤدي إلى نهاية نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
أقر منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأنه أراد قتل الأخير لأنه "كان يضلل الناس".
أعلنت دول مجموعة "السبع" وأستراليا، توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي الذي تستورده.
أعربت يلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أملها في أن يكون رجل الأعمال الأمريكي إيلون إيلون ماسك، قد طرح "بخطأ غير مقصود"، مقترحه لحل النزاع في أوكرانيا.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر في ضبط أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة من إحدى الدول للأسواق المصرية.
كشف البنك الأهلي المصري حصيلة بيع الشهادات الجديدة ذات العائد الأعلى في السوق المصرفي بنسبة 17.25%، والتي أعلن عنها البنك الخميس الماضي، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
قالت صديقة لابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كانت قد ساعدتها خلال محاولتها الفاشلة للهروب من الإمارات، إنها تقدمت بشكوى في ألمانيا عن تعرضها "للتعذيب والخطف".
أعلن منظمو مونديال قطر 2022 عن السماح بدخول الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات إلى قطر بعد انتهاء منافسات دور المجموعات اعتبارا من 2 ديسمبر المقبل، دون اشتراط الحصول على تذكرة.
تحدث طبيب القلب الروسي، أندريه كوندراخين، عن أسباب الوفاة المفاجئة، وقال إن الشخص قد يموت أثناء النوم بسبب الانصمام الخثاري وانقطاع النفس النومي، الناتج عن شرب الكحول قبل النوم.
اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" يهدف إلى تقويض علاقات الطاقة بين روسيا وأوروبا التي ستضطر إلى التحول إلى بدائل باهظة الثمن.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها تحرز تقدما على محور جنوب دونيتسك، مع استمرار صد الهجمات الأوكرانية على عدة محاور أخرى.
نفت الحكومة الألمانية صحة تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن هنالك تغيرا ملحوظا في موقف المستشار أولاف شولتس بشأن الأزمة الأوكرانية.
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن استثمارات دول العالم في أذون وسندات الخزانة انخفضت بنحو 70 مليار دولار في فترة 12 شهرا، وبلغت بحلول أغسطس 2022 مستوى 7509 مليار دولار.
توقع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ارتفاع معدل المواليد في البلاد وسط انقطاع التيار الكهربائي.
قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال تجمع انتخابي له أمس الخميس إن واشنطن ستحرر إيران قريبا، لكنه تدارك الأمر سريعا وصحح ما قاله ولم يعط تفاصيل إضافية.
كشف موقع "مصر تايمز" المصري عن استعداد حزب سياسي كبير للمشاركة في صناعة الإعلام بمصر، حيث اقترب من الاستحواذ على قناة فضائية كبيرة، تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، طرح منصب "كبير عمال النظافة" في شارع فلاديمير بوتين في غروزني، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
قالت صحيفة "هوانكيو شيباو" الصينية المختصة بالشؤون الدولية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح النار على واشنطن واتهمها بتصدير موارد الطاقة بأسعار أعلى بكثير من أسعارها المحلية.
نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته خلال إحدى الفعاليات لأنصاره.
لا يستطيع الكثيرون بدء يومهم من دون تناول فنجان من القهوة، ولكن هذه العادة الروتينية الصباحية، قد تؤثر سلبا في الواقع، على الأمعاء والهرمونات.
دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في نداء عاجل إلى مساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي وباء الكوليرا.
قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري في مصر، إنه بالرغم من التخزين الثالث لسد النهضة فإن إيراد مصر من مياه النيل جاء كاملا العام الحالي، دون أي نقصان.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تعاني العلاقات المصرية التركية من حالة جمود، كشفه وزير الخارجية المصري سامح شكري، موضحا أنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تتطرأ تغيرات في إطار ممارسات أنقرة.
نشر عبر موقع "تويتر" لقطات من اللحظة التي أصيب بها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بطلق ناري في ساقه، وقيام مرافقيه بحملة لنقله إلى السيارة.
قال ألكسندر بارليان، الأسير الأوكراني الموجود بجمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات خلال الهجوم في مقاطعة خاركوف.
شهد برنامج "صار الوقت" الذي يعرض عبر قناة الـMTV اللبنانية، إشكالا بين جمهور حزبين في الاستديو، تطور إلى تضارب في الأيدي وإطلاق نار خارج الاستديو.
يجب أخذ أي أعراض لسرطان البروستات على محمل الجد لأنها قد تكون علامة على أن الورم نما بشكل كبير بما يكفي للتأثير على مجرى البول.
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن جميع السياسيين في العالم يعرفون من الذي قام بعملية التخريب في خط أنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق إلا أنهم صامتون حتى لا يضروا بدولهم.
أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن دهشته بما شاهده في متحف المجاهد ومقام الشهيد، أثناء زيارته للجزائر لحضور القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر.
بث التلفزيون الإيراني مشاهد التقطتها كاميرات رصد للرجل الثاني المتورط في تنفيذ جريمة شيراز الإرهابية، أثناء تنقله في الشوارع، وكذلك لحظة إلقاء القبض عليه في الساعة الثالثة فجرا.
أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الغرب سيتعين عليه التفاوض مع روسيا عندما يزداد الوضع الاقتصادي في أوروبا سوءا، وتواجه الولايات المتحدة ركودا اقتصاديا بدأت ملامحه بالظهور.
هنأ دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، سكان البلاد بيوم "الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن روسيا ستحمي دائما شعبها وأراضيها.
حرك الجيش الكوري الجنوبي طيرانه اليوم الجمعة بعدما "رصد 180 مسارا لطائرات مقاتلة حربية كورية شمالية"، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما يشاع عن ظهور إصابات بوباء الكوليرا في عدد من محافظات البلاد.
وصف أليكسي ليونكوف، الخبير العسكري الروسي، الصاروخ Х-32 بأنه "ذكي" وفرط صوتي ومن الصعب جدا اعتراضه وإسقاطه.
أخمد عناصر الدفاع المدني السعودي، حريقا اندلع في ناقلة وقود، في المدينة المنورة، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إرسال الحبوب والأسمدة للدول الفقيرة مجانا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا ويفغيني فافيلوف، في "فزغلياد"، حول مصلحة الولايات المتحدة في إشعال صراع مسلح بين إيران والسعودية.
كشف خبير الاقتصاد المصري نادر نور الدين عن أسباب استهلاك المصريين الخبز بشراهة، حيث أعلن وزير التموين المصري إنتاج البلاد 93 مليار رغيف في العام.
أعلن مدافع برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه بشكل مفاجئ الخميس اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، مؤكدا أنه سيخوض آخر مباراة السبت المقبل.
قالت مجلة 9FortyFive المختصة بالشؤون الدفاعية، إن نشر عناصر من الجيش الأمريكي في أوكرانيا، لتفقد استخدام الأسلحة الغربية، قد يؤدي إلى صدام واسع النطاق بين روسيا والناتو.
اتهمت السلطات الروسية بريطانيا بالضلوع في تدريب وإمداد وحدات من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك لغرض تنفيذ عمليات تخريبية في البحر، وطالبت لندن بالكف عن ذلك فورا.
اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية، ومسؤولا استخباراتيا بالوقوف وراء محاولة اغتياله يوم الخميس.
حصل معسكر زعيم اليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على 64 مقعدا في الكنيست، حسب النتائج النهائية لفرز 100% من الأصوات.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن زيارة الوزير سيرغي لافروف إلى أبو ظبي، تأتي في إطار تعزير الشراكة بين البلدين، وضمان الأمن والسلم الدوليين.
أعلنت "ألوية العمالقة الجنوبية" في اليمن أن دفاعاتها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في محافظة شبوة.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، قي "فوينيه أوبزرينيه"، حول استعداد واشنطن لقطع طريق القوة الروسية البيلاروسية المشتركة إلى أوكرانيا بقوة السلاح.
قال الصحفي هال براندز، في مقالة لوكالة "بلومبرغ"، إن هزيمة الولايات المتحدة في الحرب مع الصين ستدمر الهيمنة الأمريكية العالمية، وستعني صعود الشرق على الغرب.
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لتسجل أعلى زيادة له بـ 15 قرشا في البنك الأهلي، بنك مصر، وبنك مصرف أبو ظبي.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أكد ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم إنه إذا ذهب فلاديمير زيلينسكي إلى شبه جزيرة القرم الروسية، فسيكون ذلك في سيارة نقل السجناء فقط.
أفاد الإعلام العبري بأن السلطات الإسرائيلية سمحت بالكشف عن خبر مفاده أن جندية في الجيش الإسرائيلي أمضت ساعات على أرض المطار في طهران، ما دفعها للشعور بـ"القلق".
حقق الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، رقما تاريخيا بعدما قاد مانشستر يونايتد للفوز على ريال سوسييداد 1-0 اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.
يرى الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماكغريغور في مقال له بـ The American Conservative، أن "الناتو" لن يكون قادرا على هزيمة الجيش الروسي، وأن على بايدن ألا يرتكب أخطاء نابليون في روسيا.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن 318 ألف جندي تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية، وأن 49 ألفا منهم قد بدأوا بأداء المهام القتالية.
اغتالت قوات خاصة إسرائيلية ظهر اليوم الخميس في جنين فلسطينيين أحدهما القيادي الميداني في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، فاروق سلامة.
أعلنت شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" أن شركة الغاز الروسية "غازبروم" أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي إليها بشكل كامل، وكشفت عن خسائرها جراء توقف الإمدادات من روسيا.
علق البرلمان الفرنسي جلسته يوم الخميس، بعد توجيه نائب يميني متطرف إهانة عنصرية لنائب من ذوي البشرة السوداء قائلا له: "فليرجع إلى إفريقيا" بعد خطاب ألقاه حول الهجرة غير الشرعية.
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بصرف 195 ألف روبل إضافية لمرة واحدة للعسكريين الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية في الجيش الروسي، تضاف إلى مستحقاتهم الشهرية.
أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية يوم الخميس، بأن قوات الأمن أوقفت طبيبا في مدينة بنزرت شمال البلاد بعد العثور على أجنّة غير مكتملة النمو في عيادته.
فاجأ المدافع الإسباني المخضرم، جيرارد بيكيه أمس الخميس، جماهير فريقه برشلونة وعشاق كرة القدم عموما، بإعلانه اعتزال اللعب عن 35 عاما، مؤكدا أنه سيخوض آخر مباراة غدا السبت.
أعلن الأمن العام السعودي في بيان على "تويتر" مساء الخميس، أن شرطة منطقة مكة المكرمة اعتقلت مواطنا لابتزازه فتاة.
كشف رئيس بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن بريطانيا كانت تفصلها عدة ساعات عن انهيار مالي شاما بعد القرارات التي اتخذتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
رفضت سويسرا طلب ألمانيا تزويد نظام كييف بقذائف لمنظومات "غيبارد" المضادة للطائرات، وأكد وزير الاقتصاد السويسري غاي بارميلين، أن بلاده ملتزمة بالحياد في الأزمة الأوكرانية.
بلغت مشتريات المصريين من الذهب نحو 27.8 طن خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنحو 24.7 طن من المشغولات الذهبية، وحوالى 3.1 طن من السبائك والجنيهات.
ذكرت بوابة Transfermarkt أن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بات أغلى لاعب في العالم بدلا من كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان.
بدأت شركة "كلاشينكوف" في تزويد القوات الروسية بأحدث المسيّرات الصغيرة الحجم.
أعلنت الدكتورة آنا دافيدوفا، أخصائية أمراض القلب، أنه عند الشعور بنوبة قلبية يجب تناول قرص نيتروغليسيرين وكارديوماغنيل.
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، أن قواته اعترضت صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة.
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه من المحتمل "جدا" أن يشارك في الانتخابات مرة أخرى، ووعد أنصاره بالكشف عن خططه "قريبا جدا".
تداولت وسائل الإعلام فيديو لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريح لـRT يوم الخميس، إلى أن روسيا مصدر عالمي كبير للغذاء والأسمدة ولا يمكن تجاهل دورها في هذا المجال.
حجز نادي ريال مدريد حامل اللقب مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في صدارة مجموعته، بعد اكتساحه ضيفه سيلتك الاسكتلندي بنتيجة 5-1 أمس الأربعاء.
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد بلاده لزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الأردنيين على نفقة الحكومة الروسية.
أعلن وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، عن إنجاز جديد في مجال الصحة، تحققه مصر وهو إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من مرض الحصبة، والحصبة الألمانية.
أكد جيفري أرونسون في "ناشيونال إنترست"، أن السياسة الاقتصادية البرجوازية المؤدلجة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعارض مع مصالح رواد الأعمال الأمريكيين.
تشكل الأيام الثلاثون الأولى بعد الإصابة بـ "كوفيد-19" "أكبر خطر" وفاة من "أحداث القلب والأوعية الدموية" بما في ذلك الجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول فشل مساعي أوروبا لتحديد سقف لسعر الغاز.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في بلاده عام 2024.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إطلاق شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية أن المستثمرين القطريين مستعدون لإنشاء ميناء ذكي مشترك في بوشهر، وأوعز أمير قطر بأن يكون ميناء الرويس القطري سوقا للتواصل مع إيران.
أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المياه الإقليمية اليابانية، بعد وقت قصير من انتقادها قرار سيئول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة في المنطقة.
دعا البابا فرنسيس، بعيد وصوله في أول زيارة إلى البحرين، لاحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية في منطقة الخليج فيما رفضت البحرين اتهامات 9 منظمات حقوقية
قالت مجلة Der Spiegel، إن عدد الألمان الذين يثقون بالموقف الروسي ويصدقونه، أخذ يتزايد أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة.
قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش حضوره للقمة العربية، بزيارة إلى حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة.
أكد أحد الجنود الروس الذين تمت استعادتهم من الأسر الأوكراني أمس الخميس أنه ما زال لا يصدق أن كل المعاناة قد انتهت بالنسبة له.
كشفت Geely الصينية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون سيارة عائلية توفر لركابها أفضل معايير الحداثة والرفاهية.
أثار حادث عنصري حالة من الغضب في البرلمان الفرنسي الذي علق جلسته ظهر يوم الخميس، بعد مداخلة من نائب بالتجمع الوطني اليميني المتطرف.
ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تحدث إلى الرجل الذي اخترع الأنسولين، على الرغم من وفاة الطبيب قبل ولادة بايدن!
أعلنت الدكتورة تاتيانا رومانينكو، أخصائية أمراض القلب، أن انهمار الدموع المفرط قد يشير إلى أمراض الجهاز العصبي أو الغدة الدرقية.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
نفى رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، وجود أي حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي غير حسابه الرسمي الموثق على "تويتر".
أعلنت هيئة الأركان العامة البولندية عن استدعاء الجيش لبناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.
تخترق القوات الروسية الدفاعات الأوكرانية بالقرب من مدينة أفدييفكا في دونباس، بما فيها تحصينات تم تجهيزها على مدى 8 أعوام.
أفادت صحيفة "سترانا "الأوكرانية يوم الخميس باختراق صفحة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني على "إنستغرام".
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