بالفيديو.. قصف إسرائيلي يستهدف قطاع غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية صباح الجمعة عدة أهداف في قطاع غزة وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ مساء الخميس من القطاع.

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المصدر: أ.ب.