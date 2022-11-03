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مشاهد جديدة لمحاولة اغتيال عمران خان

فيديوهات

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تداولت وسائل الإعلام فيديو لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

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نجاة عمران خان من محاولة اغتيال استهدفته خلال إحدى الفعاليات لأنصاره
نجاة عمران خان من محاولة اغتيال استهدفته خلال إحدى الفعاليات لأنصاره

المصدر: أ.ب.

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