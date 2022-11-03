مشاهد جديدة لمحاولة اغتيال عمران خان

تاريخ النشر:03.11.2022 | 19:04 GMT | فيديوهات
تداولت وسائل الإعلام فيديو لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
المصدر: أ.ب.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، طرح منصب "كبير عمال النظافة" في شارع فلاديمير بوتين في غروزني، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
قالت مجلة 9FortyFive المختصة بالشؤون الدفاعية، إن نشر عناصر من الجيش الأمريكي في أوكرانيا، لتفقد استخدام الأسلحة الغربية، قد يؤدي إلى صدام واسع النطاق بين روسيا والناتو.
بث التلفزيون الإيراني مشاهد التقطتها كاميرات رصد للرجل الثاني المتورط في تنفيذ جريمة شيراز الإرهابية، أثناء تنقله في الشوارع، وكذلك لحظة إلقاء القبض عليه في الساعة الثالثة فجرا.
أفاد الإعلام العبري بأن السلطات الإسرائيلية سمحت بالكشف عن خبر مفاده أن جندية في الجيش الإسرائيلي أمضت ساعات على أرض المطار في طهران، ما دفعها للشعور بـ"القلق".
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".
دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في نداء عاجل إلى مساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي وباء الكوليرا.
يجب أخذ أي أعراض لسرطان البروستات على محمل الجد لأنها قد تكون علامة على أن الورم نما بشكل كبير بما يكفي للتأثير على مجرى البول.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المستشار الألماني أولاف شولتس غير موقفه وهو الآن يؤيد الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
كشف البنك الأهلي المصري حصيلة بيع الشهادات الجديدة ذات العائد الأعلى في السوق المصرفي بنسبة 17.25%، والتي أعلن عنها البنك الخميس الماضي، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
حذف البيت الأبيض اليوم الأربعاء، تغريدة تروج لزيادة شيكات الضمان الاجتماعي لكبار السن بعد أن أشار العديد من المراقبين إلى أن الزيادة كانت نتيجة لارتفاع التضخم.
أكدت الصين أن أسئلة روسيا الاتحادية حول أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تعتبر "مشروعة".
قال رئيس مجلس إدارة شركة "عبور لاند" بمصر، محمد حامد، إن الشركة توقفت عن الإنتاج لمدة 7 أيام، من الأربعاء الماضي حتى اليوم، بسبب نقص زيت النخيل، أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الجبن.
أعلنت شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" أن شركة الغاز الروسية "غازبروم" أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي إليها بشكل كامل، وكشفت عن خسائرها جراء توقف الإمدادات من روسيا.
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن استثمارات دول العالم في أذون وسندات الخزانة انخفضت بنحو 70 مليار دولار في فترة 12 شهرا، وبلغت بحلول أغسطس 2022 مستوى 7509 مليار دولار.
أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معربا عن أمله باستقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد.
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الشائعات التي تم نشرها يوم الثلاثاء، عن "هجوم إيراني وشيك" على أراضي المملكة العربية السعودية.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في براغ في أكتوبر، أوضح للقادة الأوروبيين أنهم يفعلون الشيء الخطأ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أعلنت الدكتورة آنا دافيدوفا، أخصائية أمراض القلب، أنه عند الشعور بنوبة قلبية يجب تناول قرص نيتروغليسيرين وكارديوماغنيل.
سارت عدة بنوك عربية على مسار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وقررت رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية.
تعاني العلاقات المصرية التركية من حالة جمود، كشفه وزير الخارجية المصري سامح شكري، موضحا أنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تتطرأ تغيرات في إطار ممارسات أنقرة.
أقر منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأنه أراد قتل الأخير لأنه "كان يضلل الناس".
أكد ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم إنه إذا ذهب فلاديمير زيلينسكي إلى شبه جزيرة القرم الروسية، فسيكون ذلك في سيارة نقل السجناء فقط.
نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته خلال إحدى الفعاليات لأنصاره.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها تحرز تقدما على محور جنوب دونيتسك، مع استمرار صد الهجمات الأوكرانية على عدة محاور أخرى.
صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الأربعاء، بأن التطبيع مع مصر "يسير ببطء" من جانب القاهرة، في الوقت الذي أعلنت فيه مصر مؤخرا تحفظها على الخطوات التركية في ليبيا.
وصف أليكسي ليونكوف، الخبير العسكري الروسي، الصاروخ Х-32 بأنه "ذكي" وفرط صوتي ومن الصعب جدا اعتراضه وإسقاطه.
خاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن جمهور الديمقراطيين قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي بكلمات بدت وكأنها "المثليين والسادة" Gays and gentlemen.
وصلت السفيرة البريطانية إلى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائها بسبب تورط لندن في هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول.
نشر عبر موقع "تويتر" لقطات من اللحظة التي أصيب بها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بطلق ناري في ساقه، وقيام مرافقيه بحملة لنقله إلى السيارة.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر في ضبط أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة من إحدى الدول للأسواق المصرية.
يرى الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماكغريغور في مقال له بـ The American Conservative، أن "الناتو" لن يكون قادرا على هزيمة الجيش الروسي، وأن على بايدن ألا يرتكب أخطاء نابليون في روسيا.
قالت صحيفة "هوانكيو شيباو" الصينية المختصة بالشؤون الدولية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح النار على واشنطن واتهمها بتصدير موارد الطاقة بأسعار أعلى بكثير من أسعارها المحلية.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، قي "فوينيه أوبزرينيه"، حول استعداد واشنطن لقطع طريق القوة الروسية البيلاروسية المشتركة إلى أوكرانيا بقوة السلاح.
بلغت مشتريات المصريين من الذهب نحو 27.8 طن خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنحو 24.7 طن من المشغولات الذهبية، وحوالى 3.1 طن من السبائك والجنيهات.
اتهمت السلطات الروسية بريطانيا بالضلوع في تدريب وإمداد وحدات من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك لغرض تنفيذ عمليات تخريبية في البحر، وطالبت لندن بالكف عن ذلك فورا.
نفت الحكومة الألمانية صحة تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن هنالك تغيرا ملحوظا في موقف المستشار أولاف شولتس بشأن الأزمة الأوكرانية.
أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الوفود الغربية خربت مفاوضات مشروع القرار الروسي حول المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المناضلة الوطنية الكبيرة فاطمة البرناوي، أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي توفت اليوم الخميس، في مصر عن عمر ناهز 83 عاما.
كشفت Geely الصينية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون سيارة عائلية توفر لركابها أفضل معايير الحداثة والرفاهية.
كشف خبير الاقتصاد المصري نادر نور الدين عن أسباب استهلاك المصريين الخبز بشراهة، حيث أعلن وزير التموين المصري إنتاج البلاد 93 مليار رغيف في العام.
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، التي فازت بفارق ضئيل في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الثلاثاء، إنها قدمت استقالتها إلى الملكة مارغريت الثانية، اليوم الأربعاء.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لعلم أحمر يرفرف فوق قبة مسجد جمكران في مدينة قم، وقبة مسجد في شيراز بإيران، ويعرف هذا العلم بـ"راية القصاص الحمراء".
أعربت يلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أملها في أن يكون رجل الأعمال الأمريكي إيلون إيلون ماسك، قد طرح "بخطأ غير مقصود"، مقترحه لحل النزاع في أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا ويفغيني فافيلوف، في "فزغلياد"، حول مصلحة الولايات المتحدة في إشعال صراع مسلح بين إيران والسعودية.
من المقرر أن تعرض سيارة الملكة البريطانية الراحلة، إليزابيث الثانية، من نوع Jaguar X-Type Estate للبيع في مزاد علني يوم 26 نوفمبر الحالي.
لم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر والتي ستكون الحدث الرياضي الأبرز لهذا العام.
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد بلاده لزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الأردنيين على نفقة الحكومة الروسية.
ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تحدث إلى الرجل الذي اخترع الأنسولين، على الرغم من وفاة الطبيب قبل ولادة بايدن!
علق نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، على رسالة نصية أرسلتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد تفجير "السيل الشمالي".
اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الوجود الروسي في جنوب سوريا عامل استقرار في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الأردن وروسيا بشأن الوضع في الجنوب السوري.
بعد تقارير عن "هجوم وشيك من إيران على السعودية"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده "لن تتردد" في الدفاع عن مصالحها وشركائها في الشرق الأوسط.
قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري في مصر، إنه بالرغم من التخزين الثالث لسد النهضة فإن إيراد مصر من مياه النيل جاء كاملا العام الحالي، دون أي نقصان.
أمرت الشرطة الإيرانية بفتح تحقيق في تسجيل مصوّر يظهر فيه أحد المتظاهرين يتعرض لضرب مبرح على يد عناصرها، وهو ما قالت مجموعات حقوقية إنه "يكشف مدى وحشية الشرطة".
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري تصدى لمحاولة المسلحين التسلل من المنطقة تحت سيطرة الولايات المتحدة بجنوب سوريا إلى الأراضي تحت سيطرة الحكومة السورية.
أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن فسخ العقد لتوريد الأسلحة مع شركة "جدارا" الأردنية للمعدات والأنظمة الدفاعية.
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن قطر ستسمح برفع أعلام قوس القزح لمجتمع "الميم" وتظاهراتهم السلمية، بالإضافة إلى التقبيل في الأماكن العامة، وذلك خلال الفترة التي تستضيف فيها مونديال 2022.
قال الصحفي هال براندز، في مقالة لوكالة "بلومبرغ"، إن هزيمة الولايات المتحدة في الحرب مع الصين ستدمر الهيمنة الأمريكية العالمية، وستعني صعود الشرق على الغرب.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول فشل مساعي أوروبا لتحديد سقف لسعر الغاز.
احتسبت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، ثلاث ركلات جزاء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الآن بين ريال مدريد وضيفه سلتيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، أن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة وحلفائها من كوريا الشمالية، سيؤدي إلى نهاية نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
قال مصدر مطلع على الوضع المتعلق بـ"صفقة الحبوب"، إن روسيا وتركيا بالذات ستحددان قائمة الدول المحتاجة إلى الحبوب والأسمدة الروسية، وسيتم العمل بتنسيق مع الأمم المتحدة.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن ترحب باستئناف اتفاق الحبوب و"تركز" على تمديدها في وقت لاحق في نوفمبر.
أفادت وكالة "نوفوستي" بأن القوات الروسية استخدمت القاذفات بعيدة المدى لتوجيه ضربات عالية الدقة في إطار العملية العسكرية الخاصة، واستهداف منشآت عسكرية أوكرانية.
أعلنت "ألوية العمالقة الجنوبية" في اليمن أن دفاعاتها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في محافظة شبوة.
بطبيعة الحال، يعد استئناف موسكو لصفقة الحبوب نجاحا ملحوظا لرجب طيب أردوغان.
توقع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ارتفاع معدل المواليد في البلاد وسط انقطاع التيار الكهربائي.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو، لهدف سجل بطريقة غريبة وبمحض الصدفة في إحدى دوريات الفئات الصغرى لكرة القدم للهواة في إنجلترا.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مقتنعة بأنه في ظل الوضع المضطرب الحالي، فإن الأولوية هي منع أي صدام عسكري للقوى النووية.
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن جميع السياسيين في العالم يعرفون من الذي قام بعملية التخريب في خط أنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق إلا أنهم صامتون حتى لا يضروا بدولهم.
عارض مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا.
اغتالت قوات خاصة إسرائيلية ظهر اليوم الخميس في جنين فلسطينيين أحدهما القيادي الميداني في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، فاروق سلامة.
عانت امرأة إسبانية من 12 ورما، خمسة منها خبيثة، قبل بلوغها 40 عاما، وتغلبت عليها جميعا. وهي حالة قد تساعد ي تحسين التشخيص المبكر وتطوير علاجات جديدة للسرطان.
كشف مشغل Nord Stream AG عن معلومات جديدة تتعلق بالأضرار التي لحقت بخط أنابيب السيل الشمالي "نورد ستريم-1" في موقع الحادث في المياه السويدية.
من المتوقع أن يصطدم حطام صاروخ صيني من طراز Long March 5B، بالأرض في الأيام المقبلة فوق موقع لم يتم تحديده بعد.
ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ بمصر، وسط نتائج فرز الأصوات في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، التي أظهرت خسارة الائتلاف الذي يتزعمه.
ابتكر علماء جامعة نانجينغ الطبية، دواء يخفف أعراض الاكتئاب خلال ساعتين فقط. وقد اختبر هذا الدواء على الفئران المخبرية بنجاح.
تقاسم نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، ومهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد إسدال الستار على مباريات دور المجموعات اليوم الأربعاء.
أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية يوم الخميس، بأن قوات الأمن أوقفت طبيبا في مدينة بنزرت شمال البلاد بعد العثور على أجنّة غير مكتملة النمو في عيادته.
أعلن منظمو مونديال قطر 2022 عن السماح بدخول الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات إلى قطر بعد انتهاء منافسات دور المجموعات اعتبارا من 2 ديسمبر المقبل، دون اشتراط الحصول على تذكرة.
كشف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن لدى المملكة المتحدة طائرات سريعة من طراز F-35 أكثر من الطيارين بسبب مشاكل التدريب على الطيران.
أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل من 3.75% الى 4%.
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة بلاده باستمرار تعزيز علاقاتها مع إسرائيل، "أيا كانت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية".
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن أنصار الرئيس السابق ترامب الجمهوريين بمحاولة تعطيل النظام الانتخابي. وحذر من تصاعد التطرف الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل.
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن الدولة تنتج 93 مليار رغيف في العام، في الوقت الذي تبلغ تكلفة الرغيف الواحد حاليا 85 قرشا ويحصل عليه المواطن بسعر 5 قروش.
قال ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إن القدس "مركز وحدتنا ودفاعنا المشترك عن هوية الأمة بأكملها".
كشف جهاز الأمن الوطني العراقي أن شبكة تهريب النفط في البصرة والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من الأربعاء كانت تثقب خطوط تصدير النفط الخام في حقل الزبير وتنقله إلى طريق ترابي.
أثار فنان سنغالي موجة سخرية بعدما كشف عن تمثال لمواطنه ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، وبايرن ميونخ الألماني قام بنحته.
رفضت سويسرا طلب ألمانيا تزويد نظام كييف بقذائف لمنظومات "غيبارد" المضادة للطائرات، وأكد وزير الاقتصاد السويسري غاي بارميلين، أن بلاده ملتزمة بالحياد في الأزمة الأوكرانية.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ باكستان إلى "الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ" مع الصين، مؤكدا أن بلاده ستدعم بقوة جهود إسلام آباد في حماية سيادتها وأراضيها.
أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريح لـRT يوم الخميس، إلى أن روسيا مصدر عالمي كبير للغذاء والأسمدة ولا يمكن تجاهل دورها في هذا المجال.
كتب بريندان كول في مقال له بمجلة "نيوزويك" أن الغرب اعتقد أنه حقق "نصرا عظيما" على روسيا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي، لكنه كان مخطئا.
انسحب السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، من لقاء مع عشائر بلدة الفاعور في منطقة البقاع، اثر اشكالات أمنية بين العشائر، فما كان منهم إلا أن طالبوا الرياض بإعادته من لبنان.
يرى عضو مجلس النواب الأمريكي بول غوسار، أن أطرافا ثالثة، تؤجج النزاع في أوكرانيا بنشاط، بما في ذلك واشنطن ولندن اللتان على استعداد للتضحية بأرواح الروس والأوكرانيين دون أي منطق.
أعلنت شركة "Laboratory PPSh" عن تطويرها لبندقية إلكترونية جديدة مضادة للطائرات المسيرة.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن تعتزم استخدام جميع الوسائل المتاحة لوقف توريد الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.
قال رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف، إن سلطات الجمهورية تواصل تحديد ممتلكات المواطنين الأجانب الذين يرتكبون أعمالا غير ودية ضد روسيا.
أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول الفرقاطة (العزيز) من طراز (MEKO-A200 ) إلى قاعدة الإسكندرية، إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية.
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن جيش بلادها، بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
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