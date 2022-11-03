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بالفيديو.. لحظة نقل عمران خان للمشفى إثر محاولة اغتيال

فيديوهات

بالفيديو.. لحظة نقل عمران خان للمشفى إثر محاولة اغتيال
AFP
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نشر عبر موقع "تويتر" لقطات من اللحظة التي أصيب بها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بطلق ناري في ساقه، وقيام مرافقيه بحملة لنقله إلى السيارة.

ويظهر خان في الفيديو وهو محمولا من قبل عدد من الرجال، الذين كان يهرعون لنقله إلى المستشفى.

وفي فيديو آخر، ظهر خان وهو يلوح لأنصاره في محاولة منه لطمأنتهم على صحته، بعد أن تعرض لمحاولة اغتيال اليوم الخميس.

المصدر: RT

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