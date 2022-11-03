بالفيديو.. لحظة نقل عمران خان للمشفى إثر محاولة اغتيال

نشر عبر موقع "تويتر" لقطات من اللحظة التي أصيب بها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بطلق ناري في ساقه، وقيام مرافقيه بحملة لنقله إلى السيارة.

ويظهر خان في الفيديو وهو محمولا من قبل عدد من الرجال، الذين كان يهرعون لنقله إلى المستشفى.

Footage from the container when Imran Khan shot on his leg. pic.twitter.com/rE3CyMoTdP — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 3, 2022

وفي فيديو آخر، ظهر خان وهو يلوح لأنصاره في محاولة منه لطمأنتهم على صحته، بعد أن تعرض لمحاولة اغتيال اليوم الخميس.

Imran Khan was shot in the leg but was stable while being taken to hospital. He waived at supporters too. #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن_ہےpic.twitter.com/XizoAQzPax — PTI (@PTIofficial) November 3, 2022

المصدر: RT