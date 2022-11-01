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بالفيديو.. العاهل الأردني يحضر مراسم انطلاق معرض "سوفكس" في العقبة

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زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني معرض قوات العمليات الخاصة "SOFEX" الذي افتتح في مدينة العقبة الأردنية الثلاثاء 1 نوفمبر.

ويركز المعرض، والذي يستمر لـ 4 أيام، على أحدث الصناعات الدفاعية والأمنية والمعدات الأكثر تطوراً التي تستخدمها قوات النخبة والعمليات الخاصة في جميع أنحاء العالم.

حضر عبدالله الثاني أيضا فعاليات التمرين التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على شاطئ مدينة العقبة.

المصدر: أ.ب.

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