شاهد لحظات الاختناق.. هكذا لقي أكثر من 150 شخصا حتفهم خلال التدافع في سيئول

لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم وأصيب 82 آخرون في الحادث الذي وقع مساء أمس السبت في شارع حفلات الهالوين في منطقة "إيتايون" الشهيرة بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

ووثق مقطع فيديو نشره أحد الناجين كيف تسبب التدافع الشديد بمصرع العشرات، حيث بلغ عرض الزقاق المتفرع عن الشارع الرئيسي والذي وقع فيه الحادث 4 أمتار فقط، وهو زقاق منحدر يبلغ طوله 40 مترا ويربط بين منطقة مزدحمة بالمطاعم والشارع الرئيسي، ويكفي بالكاد لعبور حوالي 6 بالغين في نفس الوقت.

المصدر: RT