الشرطة المولدوفية تزيل خياما لمتظاهرين قرب مبنى النيابة العامة في كيشيناو

اعتقل عناصر الشرطة المولدوفية 3 من المتظاهرين وأزالوا خيامهم التي أقيمت قرب مبنى النيابة العامة في كيشيناو اليوم الجمعة.

ونصب المتظاهرون خياما أمام مبنى النيابة العامة احتجاجا على النظام الحاكم، متهمينه في الأزمة الاقتصادية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار في البلاد.

وبدأت المظاهرات الضخمة المناهضة للحكومة في مولدوفا في مايو الماضي بسبب الزيادات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض مستويات المعيشة وتضخم قياسي بلغ 33.5 في المائة.

المصدر: رابتلي