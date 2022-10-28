رئيسة وزراء نيوزيلندا تزور القطب الجنوبي

زارت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن القارة القطبية الجنوبية يوم الخميس للاحتفال بمرور 65 عاماً على تأسيس قاعدة سكوت النيوزيلندية هناك.

وتأتي زيارة أرديرن في الوقت الذي تجتمع فيه وفود من 26 دولة والاتحاد الأوروبي في أستراليا لتحديد مستقبل المياه الساحليـة للقارة القطبية الجنوبية.

وواجهت أرديرن بعض الصعوبات مع زيارتها إلى القطب الجنوبي، حيث ألغيت أول رحلة لها على متن طائرة شحن عسكرية يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية وتدهور الأحوال الجوية.

وأعلنت أرديرن أن العلماء وأفراد الطاقم في القارة القطبية الجنوبية لاحظوا آثار الاحتباس الحراري على مدى السنوات الخمس الماضية، بما فيها تكسير الجليد البحري وتحركه وتغير الأنهار الجليدية والجبال الجليدية.

المصدر: AP