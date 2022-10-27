لقطات نادرة لوحدات الاستطلاع وأطقم "كورنيت" على خط التماس مع القوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات نادرة للأعمال القتالية لوحدات الاستطلاع وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في مواقع المراقبة لخط التماس مع القوات الأوكرانية.

ويقوم جنود في مواقع المراقبة بالاستطلاع للتشكيلات القتالية ويكشفون عن إحداثيات الأسلحة النارية ويراقبون تحركات وقوة العدو على طول خط التماس.

وتعزز نقاط المراقبة بأنظمة "كورنيت" المضادة للدبابات والتي تم تصميمها لتدمير المركبات المدرعة وهي قادرة على إيقاف التقدم والهجمات المضادة للعدو قبل وصول القوات الرئيسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية