لقطات جديدة توثق اطلاق صاروخ باليستي "سينيفا" من غواصة "تولا" النووية

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا توثق إطلاق صاروخ "سينيفا" الباليستي العابر للقارات من غواصة تولا النووية أثناء تدريبات القوات الإستراتيجية الروسية.

وفي إطار تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية تم اطلاق كذلك صاروخ باليستي روسي عابر للقارات من طراز "يارس"، كما أطلقت الطائرات بعيدة المدى من طراز تو-95 ام اس صواريخ مجنحة.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن جميع المهام تم تنفيذها بنجاح، حيث وصلت الصواريخ إلى أهدافها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية