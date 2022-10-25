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لحظة انفجار سيارة قرب مبنى التلفزيون في ميليتوبول

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سجلت كاميرات المراقبة لحظة انفجار سيارة مركونة بالقرب من مبنى التلفزيون في ميليتوبول بمنطقة زابوروجيه صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا لخبراء المتفجرات فإن التفجير تم بعبوة ناسفة لا تقل 15 كيلوغراما. 

وأصيب 6 أشخاص، جراء التفجير، بينهم فتاة كانت في طريقها إلى المدرسة، كما لحقت أضرار بمبنى شركة الإعلام والمبنى السكني المجاور المكون من خمسة طوابق.

وكانت منطقة زابوروجيه من بين المناطق الأربع التي تم ضمها إلى روسيا عقب استفتاء على الانضمام نهاية الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

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