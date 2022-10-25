العالم يشهد كسوفا جزئيا للشمس

شهد العالم اليوم الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس كان مرئيًا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت هذا الكسوف الشمسي انتباه علماء الفلك ومراقبي النجوم الذين يتجمعون في شوارع المدن المختلفة لمراقبة هذه الظاهرة النادرة.

ويحدث كسوف الشمس عندما يتحرك القمر بين الشمس والأرض حيث يحجب الضوء من الشمس ويلقي بظلاله على الأرض.

وهذا الكسوف هو الثاني والأخير خلال هذا العام، حيث سيشهد العالم كسوفا كليا للشمس في الـ 20 من أبريل 2023.

المصدر: وكالات