مشاهد توثق اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس

نشرت الشرطة الاسرائيلية يوم الثلاثاء لقطات مأخوذة من كاميرا خوذة جندي إسرائيلي تظهر اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس الفلسطينية واطلاق النار على نشطاء فلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية هاجمت معقلا لجماعة "عرين الأسود" في نابلس وفجرت مختبرا لانتاج قنابل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس.

وكان هذا الاقتحام الليلي للمدينة القديمة في نابلس واحدا من أعنف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عام 2022.

المصدر: AP