مدفيديف يتفقد إنتاج الدبابات في أحد أكبر المصانع الروسية

تفقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، مصنعا للدبابات تابعا لشركة "أورال فاغون زافود" في مدينة نيجني تاجيل الروسية.

وكتب مدفيديف على صفحته الرسمية في موقع "تيليغرام" أن إنتاج الأسلحة والمعدات الخاصة يتضاعف في جميع الاتجاهات: من دبابات ومدافع إلى صواريخ عالية الدقة وطائرات مسيرة.

جاء ذلك ردا على مزاعم الغربيين حول قرب نفاد احياطيات روسيا من السلاح والعتاد والصواريخ عالية الدقة. وأضاف مدفيديف في هذا الشأن أن مثل هذه التوقعات محكوم عليها بالفشل.

المصدر: وكالات