متظاهرون في كيشيناو يرقصون احتجاجا على انتهاكات الشرطة المولدوفية

تظهر لقطات جديدة من خيام نصب أمام مبنى النيابة العامة وسط العاصمة المولدافية كيشيناو المتظاهرين وهم يرقصون.

ونصب المتظاهرون خيما أمام مبنى النيابة العامة مساء يوم الأحد احتجاجا على انتهاكات الشرطة أثناء تظاهرات ضد الزيادة غير المسبوقة في أسعار الغاز وموارد الطاقة الأخرى والغذاء، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستوى المعيشة.

وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى البرلمان مما أدى إلى صدامات مع الشرطة واعتقالات عدد منهم.

ويخطط المتظاهرون مواصلة اعتصام أمام النيابة العامة حتى يرد المدعون على انتهاكات الشرطة.

المصدر: وكالات