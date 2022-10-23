لقطات من موقع تحطم طائرة سو-30 قرب إركوتسك بشرق روسيا

تاريخ النشر:23.10.2022 | 11:50 GMT |
آخر تحديث:23.10.2022 | 11:51 GMT | فيديوهات
أظهرت لقطات فيديو من وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد موقع تحطم مقاتلة سو-30 في مقاطعة إركوتسك في سيبيريا.
المصدر: RT
اعتذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن حضور القمة العربية المقرر انعقادها بالعاصمة الجزائر في أوائل شهر نوفمبر المقبل.
أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي دانيال ديفيس أن القوات الأوكرانية ستفقد قدرتها القتالية في حال قطع خطوط الإمداد عنها في مقاطعتي فولين، ولفوف الغربيتين على حدود الناتو.
منعت الغابون التي تترأس مجلس الأمن بطلب من روسيا، مندوبي ليتوانيا ورومانيا من حضور اجتماع للمجلس حول أوكرانيا، مبررة ذلك بحضور عدد كاف من ممثلي الاتحاد الأوروبي.
وصف السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "بالمجنونة"، بعد مطالبتها بضخ مزيد من المليارات لأوكرانيا، في ظل العجز المالي والبطالة في أوروبا.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير البترول السعودي الراحل، أحمد زكي يماني، تحدث فيه عن رد الفعل السعودي في حال احتلت أمريكا حقول النفط في المملكة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن "البرلمان إن لم يتمكن من تمرير تعديل دستوري يشمل القانون المتعلق بالحجاب، فلنذهب إلى استفتاء شعبي لتمريره".
أفاد مراسل RT مساء يوم السبت، بتعرض قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية شرق دير الزور شمال شرقي سوريا لقصف صاروخي مجهول المصدر.
قالت المكاتب التمثيلية لـ "Россотрудничества" (البيوت الروسية) المتواجدة في الدول الغربية إنها ستفتح أبوابها كنقاط تدفئة للأوروبيين.
أكد رجل الأعمال الفلسطيني طلال أبو غزالة أن الصراع في أوكرانيا هو نقطة الانطلاق لبداية حرب عالمية ثالثة، سينتج عنها نظام عالمي جديد، مختلف تماما عما هو عليه الآن.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده المزمعة عام 2024.
أشار كونستانتين فورونتسوف نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الناتو يقترب من مستوى خطر ينذر بالمواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا.
نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة قد بعثت برسائل إلى إيران مؤخرا حول العودة إلى الاتفاق النووي.
نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر موثوقة بدول مختلفة بما فيها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازا باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.
قال زعيم المعارضة ورئيس حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بالسلاح إذا أصبح رئيسا للوزراء المقبل، وذلك في تناقض واضح مع تصريحات سابقة له.
صرح اللواء أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن القصف الإسرائيلي طال رادارا تابعا لمنظومة الدفاع الجوي السورية، ومدرج مطار الديماس العسكري غربي دمشق.
حثت سلطات مقاطعة خيرسون اليوم السبت جميع السكان على مغادرة مدينة خيرسون على الفور والعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بسبب خطر القصف والهجمات الإرهابية.
قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، إنه تلقي رسائل تهديد وابتزاز من الأمير البلجيكي لوران، بهدف الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة للأمير على وزارة الزراعة الليبية.
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأنه يجب منع روسيا من "تحقيق نجاح" في أوكرانيا.
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة اضطرار الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، وهو يجلس بجوار الرئيس الحالي شي جين بينغ خلال المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي، إلى مغادرة القاعة "مبكرا".
أثار حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم "السعودية بالعبرية" التساؤلات حول الهدف منه، والجهة التي تقف وراءه.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من إعادة النظر بوضع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حق النقض، وإلا فإن المنظمة ستواجه أزمة وستكرر مصير "عصبة الأمم".
حذر مدير العمليات البحرية الأمريكية الأدميرال مايكل غيلداي، من أن الصين قد تحاول "غزو تايوان" اعتبارا من العام الحالي، مؤكدا ضرورة أن يكون الجيش الأمريكي جاهزا للرد على ذلك.
اعتقلت الشرطة الهولندية زعيم حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام، خيرت فيلدرز، أثناء محاولته حرق القرآن الكريم في ساحة محطة روتردام.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت ورشات مؤسسة "كومونار" الدفاعية بخاركوف، حيث دمرت دفعة من الرؤوس الحربية التابعة لصواريخ "نبتون" المضادة للسفن، والتي تنتجها المؤسسة.
من المعروف أن ما نأكله يمكن أن يؤثر على صحتنا، ولكن خبراء الصحة يؤكدون أن توقيت تناول الطعام قد يكون أيضا بنفس القدر من التأثير.
أفادت صحيفة "دايلي ميل" بتحطم طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها على مبنى، بجوار مبنى سكني، في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول أسباب خسارة فريقه المدوية والمفاجئة أمام متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي نوتنغهام فورست اليوم السبت، في المرحلة الـ13 من المسابقة.
ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية يوم السبت، أن الرئيس ميشال عون أجرى قبل يومين اتصالا بالرئيس السوري بشار الأسد، وبحث معه العلاقات الثنائية، وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس لصحيفة "دي فيلت" إن روسيا لم تهدد ألمانيا قط بتصعيد الأزمة في أوكرانيا.
قال دان بونجينو، المذيع في قناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن خططه للترشح لولاية ثانية في عام 2024، سيطلق حملته الانتخابية تحت مسمى "ملك الفوضى".
أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات وإصابة مواقع للبنية التحتية للطاقة في عدد من المقاطعات الأوكرانية اليوم السبت.
فوجئ السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف باتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن بانتهاجها معايير مزدوجة في أسعار الغاز، وعلق ساخرا على تعويل الرئيس الفرنسي على واشنطن.
نشر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم تغريدة على "تويتر" يوم الجمعة تطرق فيها للأزمة الأوكرانية، والتغطية الإعلامية التي ترافقها.
اعترف الأسطورة البرازيلية رونالدو، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق الفوز بكأس العالم، لكنه أوضح أنه لن يطيق تتويج "البرغوث" بسبب المنافسة الشرسة بين الأرجنتين والبرازيل.
قدم النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو مع عدد من زملائه اليوم السبت مسودة بيان برلماني يدعو لاعتبار بيلاروس "أرضا تحتلها روسيا مؤقتا".
يساعد النوم الجسم على التخلص من السموم ومكافحة الأمراض عن طريق تعزيز الاستجابة الدفاعية لجهاز المناعة، وهذا ما قد يعزز العيش عمرا مديدا.
كشفت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في مصر، عن أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تدعم وحدة تراب سوريا، لافتا إلى أنه يجب عدم السماح بتقسيمها.
ذكرت مجلة "التايم" أن أجهزة استقبال هوائية لخدمة "ستارلينك" للأقمار الصناعية، بدأ تهريبها إلى إيران على أمل توفير اتصال احتياطي بالإنترنت في حال فصل السلطات هناك للشبكة العنكبوتية.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن نشرت الفرقة 101 المحمولة جوا في أوروبا للمشاركة في التدريبات العسكرية، وذلك بعد أن أعلن قائد الفرقة المذكورة استعدادها لدخول أوكرانيا.
أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية في مصر، عمرو الحاج، أنه تم إدراج 14 عالما من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم.
أعلنت وزارة الداخلية التركية عن تنفيذ عملية خاصة في مدينة الباب شمالي سوريا، تم خلالها اعتقال 9 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي وإحضارهم إلى تركيا.
حصل شي جين بينغ اليوم الأحد على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا".
دعا محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إلى مقاطعة منتجات شركة "زارا" للألبسة في أي مكان في العالم، حتى تلغي الشركة تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي.
وصلت إلى أوروبا لأول مرة منذ ثمانين عاما فرقة القوات الأمريكية المحمولة جوا للتمركز في رومانيا على بعد ثلاثة أميال من الحدود الأوكرانية..
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مصانع للأسمدة الآزوتية، التي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
بدأ المحتجون بالعاصمة الفرنسية باريس في التوافد إلى ساحة دانفير روشرو، حيث سينطلق موكب المظاهرة.
نقلت صحيفة "زابور" عن مصادر مطلعة أن القوات الأمنية الأوكرانية اعتقلت مدير مصنع "موتور سيش" الأوكراني فياتشيسلاف بوغوسلايف، بتهمة الخيانة.
ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، غادر المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني إثر أزمة صحية ألمّت به.
قال الدكتور نادر نور الدين إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوسع مشروعات الأسمدة النتروجينية وإنتاجها في مصر، توجيهات مطلوبة فعلا.
يجري ثاني أغنى رجل في العالم وأغنى شخص في آسيا غوتام أداني، محادثات استكشافية بشأن مشروع عملاق للطاقة المتجددة في المغرب يهدف لتزويد أوروبا بالكهرباء والوقود الخالي من الانبعاثات.
زعمت وكالة "بلومبيرغ" أنه يتم حشد أسطول ضخم من ناقلات النفط مع مالكين مجهولين لخدمة مصالح موسكو.
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن القرارات التي تبنّتها قمة الاتحاد الأوروبي، أكدت الطبيعة التصادمية لسياسة الاتحاد.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بدوي أصوات إنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا لن تزود كييف بأسلحة غربية الصنع، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية، من جانب واحد، دون التنسيق مع الشركاء.
مني نادي ليفربول بخسارة مفاجئة أمام مضيفه نوتنغهام فورست، متذيل الدوري الإنجليزي، 0-1، اليوم السبت، في الجولة الـ13 من المسابقة.
أعلن جهاز أمن أوكرانيا اليوم الأحد عن احتجاز رئيس شركة "موتور سيتش" وموظف رفيع آخر في المؤسسة وتوجيه تهمة لهما بالعمل لصالح روسيا.
رد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، على من وصفهم بأنهم "يصرخون ويشتكون" من ارتفاع أسعار الطاقة، معتبرا أن سعر برميل النفط كان ينبغي أن يكون الآن أكثر من 250 دولارا.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا ستصبح أحدث دولة بالاتحاد الأوروبي تنسحب من اتفاقية للطاقة تزعم جماعات بيئية أن صناعة الوقود الأحفوري تستخدمها لتحدي الإجراءات البيئية.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى شي جين بينغ بعد انتخابه اليوم الأحد أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة.
قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن "خسائر الولايات المتحدة في المواجهات المباشرة معها تجاوزت 52 عسكريا في غضون عام ونصف، فيما قدمت إيران 9 شهداء (في الثمانينات)".
نظم آلاف المحتجين، السبت، مسيرة في وسط لندن لمطالبة بريطانيا بالعودة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.
أكد فلوريان فيليبو، زعيم حزب المعارضين الفرنسي والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، أن تخريب خطوط "السيل الشمالي1و2" أظهر إلى أي مدى يمكن أن يذهب الناتو في تصعيد الصراع.
وصف سكرتير الخارجية الهنغارية للعلاقات الثنائية تاماش مينزر تصريح المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بأن الأزمة ستنتهي "بهزيمة" روسيا، بالأمر الخطير وتأييد الحرب.
تعرّض الفريق الطبي بمستشفى المنية الحكومي في لبنان يوم السبت، للاعتداء وتحطيم محتويات المستشفى من قبل أقارب أحد المرضى الذي توفي صباح اليوم جراء إصابته بمرض الكوليرا.
أكد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، أن مشيخة الأزهر لم تتواصل معه بعد أزمة تصريحه عن معجزة الإسراء والمعراج.
أكدت صحيفة "نيويورك بوست" أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا جاءت بنتائج عكسية، حيث أضعفت الغرب، وقوّت العملة الروسية الروبل.
أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن الكثيرين في أوروبا سيفاجؤون إن تم الكشف عن هوية منفذي الاعتداء الإرهابي على أنابيب "السيل الشمالي" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.
توفي مساء يوم الجمعة 21 أكتوبر، الفنان السعودي خالد سامي عن عمر ناهز 60 عاما بعد صراع مع المرض.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير، سيرغي شويغو، تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الأحد، خطر استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذرة".
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر استهداف دبابات روسية لقافلة معدات تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة إجراء العملية العسكرية الخاصة .
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، دخول حفل افتتاح موسم الرياض موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لا يمكن أن تقبل التهديدات الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة "أوبك+".
انتهى النزال الرئيسي في بطولة UFC 280 للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، بفوز الروسي إسلام ماخاتشييف على البرازيلي تشارلز أوليفيرا وتتويجه بحزام بطل الوزن الخفيف في اتحاد UFC.
أعلن أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين مجنحين و4 صواريخ موجهة أطلقتها "إف 16" إسرائيلية على مطاري دمشق، والديماس غربي دمشق.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا يستند إلى رأي الباحث في الشؤون الإيرانية غاريك ميساكيان، حول موقف طهران الصارم من مشاريع تركيا وأذربيجان في جنوب القوقاز.
أفادت سلطات بيلغورد بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية محيط مدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود.
كشف الخبير الاقتصادي المصري مصطفى عبد السلام، عن تفاصيل حول تسابق الصناديق السيادية للدول العربية خاصة في قطر والسعودية على شراء الشركات في مصر.
كشفت صحيفة "ميرور" عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون للفوز بالكرة الذهبية لعام 2022، حيث لم ينل كريستيانو رونالدو أي صوت، فيما اكتسح الفرنسي كريم بنزيما المتوج بالجائزة التصويت.
ينتظر أن يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب مجددا مع الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد الخميس المقبل، بحسب ما صرح به مدرب "الشياطين الحمر" الهولندي إريك تين هاغ.
اعتقلت الشرطة الأمريكية عاملة اجتماعية يلقبها أصدقاؤها بـ"بياض الثلج" بسبب حبها المفرط للحيوانات والحشرات، حيث تعيش مع 100 ألف صرصور في منزلها.
قال ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن فرقة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن يمكن أن تشارك في الصراع في أوكرانيا.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تنفيذ إحدى وحدات الدبابات للقوات الروسية مهامها القتالية أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
حذر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، من احتمال بقاء الأوكرانيين دون رواتب ومعاشات تقاعدية إذا توقف الاتحاد الأوروبي عن تخصيص أموال لكييف.
أعلن دميتري بينزوروك، نائب كبير المصممين في شركة "Region" الروسية المساهمة، أن الطوربيد الكهربائي الجديد ET-1E اجتاز الاختبارات اللازمة على الغواصات الذرية والديزل.
كتب أندريه سيدورتشيك، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول الضرر غير القابل للإصلاح الذي سينجم عن استمرار القصف الروسي المنهجي لمنشآت البنية التحتية الأوكرانية.
إذا كان بوتين هو المسؤول عن كل مشكلات المملكة المتحدة والغرب والعالم بأسره، فليست هناك جدوى في أن أحاول تفسير استقالة تراس بحماقتها أو بأي شيء آخر.. لكنني سأحاول.
قال السياسي اليوناني يانيس فاروفاكيس، وزير المالية السابق إن الانهيار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي محدد سلفا وبالفعل الآن يمكن ملاحظة تراجع التصنيع السريع في بلدان الكتلة.
أفادت السلطات الروسية بمصرع طيارين في تحطم مقاتلة "سو 30" خلال طلعة تدريبية في مقاطعة إركوتسك بشرق روسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-30" تابعة لها، أسقطت طائرة حربية أوكرانية لم تكشف نوعها، خلال دورية جوية في منطقة التغطية الموكلة إليها.
أشار الجنرال في القوات البريطانية جيمس مارتن بحديث لصحيفة "ديلي تلغراف"، إلى أن الاستخدام واسع النطاق للطائرات بدون طيار من قبل الخصوم المحتملين للغرب، قد حرمه من تفوقه الجوي.
أكدت سيارا نوغينت، في صحيفة "تايم" أن روسيا تدرك تماما نقاط الضعف في نظام الطاقة الأوكراني، الذي تم إنشاؤه خلال الحقبة السوفيتية.
أدت اليوم السبت جورجبا ميلوني اليمين الدستورية في قصر كيرينالي في روما لتصبح أول امرأة في منصب رئيس الحكومة الإيطالية في تاريخ البلاد.
عاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوزه السبت 3-1 على ضيفه برايتون، بفضل ثنائية مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند، ضمن المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي.
نعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" صباح اليوم الأحد، المقاتل تامر كيلاني، أحد القادة في مجموعات "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة، الذي قتل بعد انفجار دراجته النارية.
خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن ألمانية مطالبة بالعدالة الاجتماعية على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد.
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