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لقطات من موقع تحطم طائرة سو-30 قرب إركوتسك بشرق روسيا

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أظهرت لقطات فيديو من وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد موقع تحطم مقاتلة سو-30 في مقاطعة إركوتسك في سيبيريا.

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تحطم طائرة عسكرية في مقاطعة إركوتسك بشرق روسيا (فيديو)
تحطم طائرة عسكرية في مقاطعة إركوتسك بشرق روسيا (فيديو)

المصدر: RT

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