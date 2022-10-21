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المطرب الإيطالي الشهير "ألبانو" يستعرض فاتورة الكهرباء العالية في مقابلة على الهواء

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المطرب الإيطالي الشهير
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استعرض المطرب الإيطالي "ألبانو" فاتورة الكهرباء الخاصة بسكنه ممتعضا من الفرق الكبير في الرقم الذي سجلته هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 وسجلت فاتورة "ألبانو"من يناير إلى أغسطس2022، 385 ألف يورو، بارتفاع قدره 202% عن نفس الفترة من العام الماضي حين بلغت 127 ألف يورو فقط.

وتمر إيطاليا إلى جانب عدد من الدول الأوروبية بأزمة في أسعار الطاقة على خلفية العقوبات التي فرضتها على روسيا مؤخرا.

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