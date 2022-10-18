كاميرا ترصد اللحظات الأخيرة قبيل اصطدام المقاتلة الروسية بمبنى سكني في مدينة ييسك

أظهرت لقطات تم تسجيلها بالصدفة بواسطة كاميرا مثبتة على واجهة سيارة، اللحظات الأخيرة قبيل تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو-34" وسقوطها على بناء سكني في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار.

ويظهر في الفيديو حركة سير معتادة في المدينة لتظهر فجأة المقاتلة وهي تتجه نحو الأرض وأحد محركاتها مشتعل، ومن ثم ينتشر وميض كبير وهلع بين المارة.

وأدى الحادث إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 19 آخرين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سبب سقوط الطائرة، هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.

المصدر: RT